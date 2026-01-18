بدون لحوم واقتصادي.. طريقة عمل حواوشي البطاطس

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل حواوشي البطاطس فهو من الأكلات السهلة و الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ ومختلف عن الأكلات الأخرى.

مقادير حواوشي البطاطس



● خبز بلدي

● بطاطس مسلوقة مهروسة

● بصل

● ثوم

● فلفل حار مفروم

● كمون ناعم

● فلفل أخضر رومي مفروم

● بيض

● سمنة

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير حواوشي البطاطس



يشوح البصل المفروم في السمنة في إناء على النار

يضاف الثوم والفلفل الرومي والحار ثم البطاطس المسلوقة المهروسة

يضاف الملح والفلفل والكمون ويقلب كل الخليط

يبعد الخليط عن النار ويضاف البيض ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط داخل الخبز ويدهن الخبز بالسمنة

يوضع على طاسة على النار

يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند النضج .