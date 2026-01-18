الرئيس السيسي لرئيس أوغندا: نعتز بعلاقاتنا التاريخية وحريصون على تنمية القارة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم، الرئيس الأوغندي يويري كاجيوتا موسيفيني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وقال السيد الرئيس - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي -"أهنئ أخي وصديقي فخامة الرئيس يويري كاجيوتا موسيفيني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، والتي تؤكد ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة، متمنياً لفخامته دوام التوفيق والسداد ولجمهورية أوغندا الشقيقة الرخاء والازدهار".

وأضاف "أؤكد مجدداً حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين بلدينا لما فيه مصلحة شعبينا وتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية".

