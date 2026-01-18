قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقيع استضافة مصر لجولة لونجين العالمية للأبطال للفروسية 2026 بتنظيم المتحدة للرياضة

الفروسية
الفروسية
أ ش أ

 تستضيف مصر جولة من جولات لونجين العالمية للأبطال، أقوى دوري للفروسية في العالم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وتقام البطولة تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2026، في حدث تاريخي يشهد ولأول مرة استضافة القاهرة لجولة لونجين العالمية للأبطال، لتصبح بذلك أول بطولة رسمية من فئة الخمس نجوم في رياضة قفز الحواجز تقام بالعاصمة المصرية.


وجرت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية العسكرية واتحاد الفروسية وشركة "جلوبال شامبيونز تور" من خلال الشركة المتحدة للرياضة في العاصمة الجديدة، وذلك بهدف إقامة بطولة الفروسية تحت سفح أهرامات الجيزة لمدة خمس سنوات.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة للإعلان عن تفاصيل الحدث، اليوم /الأحد/، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، واللواء أركان حرب محمد ترك نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، إلى جانب عدد من الوزراء، هم: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قادة القوات المسلحة.


كما حضر المؤتمر الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضو الاتحاد العربي للفروسية، وجان توبس رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال تور" المالكة لسلسلة بطولات "جلوبال شامبيونز تور"، وأحد أبرز رموز عالم الفروسية، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسراج السيسي المدير التنفيذي لشبكة (ON Sport)، إلى جانب العقيد محمد البرعي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الفروسية. 


وأكد الحضور أن استضافة مصر لهذه الجولة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدراتها التنظيمية وبنيتها التحتية الرياضية، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة الرياضية، ودعم رياضة الفروسية على المستويين المحلي والدولي.


وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 35 مليون يورو، بمشاركة 20 فريقا، ونخبة من أفضل 120 فارسا على مستوى العالم، يتنافسون ضمن سلسلة تقام في 16 مدينة سياحية شهيرة حول العالم.


ويمثل تنظيم البطولة في هذا الموقع الأثري الفريد إضافة استثنائية لسلسلة البطولات العالمية، حيث يلتقي سحر التاريخ بعراقة الحضارة المصرية مع أعلى مستويات المنافسة في رياضة الفروسية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
 

لونجين العالمية للأبطال الشركة المتحدة للرياضة الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية جولات لونجين السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

نيللي كريم

ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

كيف يتم اكتشاف تسريب الغاز قبل فوات الأوان؟

أجهزة وطرق سهلة.. كيف يتم اكتشاف تسريب الغاز قبل فوات الآوان؟

دينا الشربيني

بالألماظ.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بإطلالتها في Joy Awards

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد