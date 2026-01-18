توقيع استضافة مصر لجولة لونجين العالمية للأبطال للفروسية 2026 بتنظيم المتحدة للرياضة

تستضيف مصر جولة من جولات لونجين العالمية للأبطال، أقوى دوري للفروسية في العالم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتقام البطولة تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2026، في حدث تاريخي يشهد ولأول مرة استضافة القاهرة لجولة لونجين العالمية للأبطال، لتصبح بذلك أول بطولة رسمية من فئة الخمس نجوم في رياضة قفز الحواجز تقام بالعاصمة المصرية.



وجرت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية العسكرية واتحاد الفروسية وشركة "جلوبال شامبيونز تور" من خلال الشركة المتحدة للرياضة في العاصمة الجديدة، وذلك بهدف إقامة بطولة الفروسية تحت سفح أهرامات الجيزة لمدة خمس سنوات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة للإعلان عن تفاصيل الحدث، اليوم /الأحد/، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، واللواء أركان حرب محمد ترك نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، إلى جانب عدد من الوزراء، هم: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قادة القوات المسلحة.



كما حضر المؤتمر الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضو الاتحاد العربي للفروسية، وجان توبس رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال تور" المالكة لسلسلة بطولات "جلوبال شامبيونز تور"، وأحد أبرز رموز عالم الفروسية، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسراج السيسي المدير التنفيذي لشبكة (ON Sport)، إلى جانب العقيد محمد البرعي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الفروسية.



وأكد الحضور أن استضافة مصر لهذه الجولة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدراتها التنظيمية وبنيتها التحتية الرياضية، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة الرياضية، ودعم رياضة الفروسية على المستويين المحلي والدولي.



وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 35 مليون يورو، بمشاركة 20 فريقا، ونخبة من أفضل 120 فارسا على مستوى العالم، يتنافسون ضمن سلسلة تقام في 16 مدينة سياحية شهيرة حول العالم.



ويمثل تنظيم البطولة في هذا الموقع الأثري الفريد إضافة استثنائية لسلسلة البطولات العالمية، حيث يلتقي سحر التاريخ بعراقة الحضارة المصرية مع أعلى مستويات المنافسة في رياضة الفروسية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

