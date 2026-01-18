الكونفدرالية.. رباعي الزمالك يؤدون تدريبات تأهيلية استعدادا للمصري

أدى عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يشكو نبيل عماد دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ويشكو أحمد عبد الرحيم "إيشو" من إصابة بشد في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.