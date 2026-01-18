الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق شخص النار على زوجته بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بالتعدي عليها باستخدام سلاح نارى والتعدى على أهليتها بالفيوم .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/6/2024 تبلغ لمركز شرطة إطسا بالفيوم من (الشاكية – مقيمة بدائرة المركز) ضد زوجها لقيامه بإطلاق عيار نارى على قدميها وإحداث إصابتها ، وأمكن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ، وعقب ذلك قضت المحكمة بالبراءة لتنازل الشاكية .





وبتاريخ 14/ الجاري قام المشكو فى حقه بالتعدي عليها بالضرب مرة أخرى دون حدوث إصابات فقامت ببث مقطع الفيديو على النحو المشار إليه وتحريرها محضر ضده ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





