إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة للموظفين ذوي الإعاقة
30 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 يناير في القاهرة والمحافظات
سعر الذهب اليوم 19-1-2026
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح
هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير 2026 بالقانون.. هل أنت منهم؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن "مجازر" في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم 19-1-2026

محمد يحيي

شهد سعر الذهب مع تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19-1-2026؛ استقرارا مع بدء التداولات داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستقر 

سجل سعر جرام الذهب استقرارا داخل الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

اسعار الذهب البوم

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6135 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  7011 جنيها للبيع و 7051 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6135 جنيها للبيع و 6170 جنيها للشراء .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 5258 جنيها للبيع و 5288 جنيها للشراء .

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4090 جنيها للبيع و 4113 جنيها للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر  أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولارا للبيع و 4597 دولارا للشراء.

سعر جرام الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.08 ألف جنيه للبيع و 49.36 ألف جنيه للشراء.

