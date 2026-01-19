سعر الذهب اليوم 19-1-2026

شهد سعر الذهب مع تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19-1-2026؛ استقرارا مع بدء التداولات داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستقر

سجل سعر جرام الذهب استقرارا داخل الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6135 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 7011 جنيها للبيع و 7051 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6135 جنيها للبيع و 6170 جنيها للشراء .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 5258 جنيها للبيع و 5288 جنيها للشراء .

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4090 جنيها للبيع و 4113 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولارا للبيع و 4597 دولارا للشراء.

سعر جرام الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.08 ألف جنيه للبيع و 49.36 ألف جنيه للشراء.