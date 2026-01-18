فريد زهران: غياب الاستجوابات الجادة طوال دورة برلمانية كاملة مؤشر خطير

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن البرلمان القائم تشكّل في ظل حالة من الجمود السياسي، وضعف المشاركة الشعبية، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة له للعمل دون ضغوط أو توجيهات مسبقة.

وعبر زهران، خلال لقائه لبرنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، عن أمله في أن يقدم البرمان الحالي أداءً أفضل من سلفه.

وأشار فريد زهران، إلى أن التجربة البرلمانية السابقة كشفت عن خلل واضح في الدور الرقابي للمجلس، لافتًا إلى أن غياب الاستجوابات الجادة طوال دورة برلمانية كاملة؛ يمثل مؤشرًا خطيرًا على تراجع الوظيفة الأساسية للبرلمان.

وأضاف أن هناك تجاهلًا متعمدًا لحالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشارع، رغم وضوح مظاهر العزوف والفتور العام تجاه المشاركة السياسية.

وأوضح أن هذه الحالة انعكست على تشكيل برلمان لا يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع المصري، ولا يعبّر بصورة كافية عن آمال المواطنين أو تطلعاتهم المستقبلية.