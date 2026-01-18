المخرج كريم الشناوي يشيد بموهبة الطفل علي البيلي بطل لام شمسية

أشاد المخرج كريم الشناوي بموهبة الطفل علي البيلي، بطل مسلسل «لام شمسية» الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، وحظى بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ونشر كريم الشناوى، مجموعة صور تجمعه بـ علي البيلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك »، وعلق قائلا:« ده بوست احتفالي بواحد من أذكى وأشطر وأشجع الممثلين اللى اشتغلت معاهم علي البيلي».

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوي.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوي وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى جوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى.