"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ختام فعاليات سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمحافظة بني سويف، والتي استهدفت دعم صغار المربين والنهوض بالثروة الحيوانية في صعيد مصر، في إطار المبادرات الرئاسية لتعزيز التنمية الريفية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن القوافل نجحت في تقديم الفحص والعلاج لـ 1642 رأس ماشية بالمجان، حيث استفاد منها نحو 645 من صغار المربين والفلاحين، لافتا الى أن الخدمات شملت: الفحص التناسلي المتقدم باستخدام أحدث تقنيات السونار، التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى علاج الطفيليات الداخلية والخارجية لضمان سلامة القطيع، واجراء العمليات الجراحية والعلاجات العامة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية الطارئة.

وأشار فاضل إلى أن هذه القوافل تأتي تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتعاون المثمر مع مشروع (EU-ZIRA3A)، والمعمول من الاتحاد الأوروبي، لخدمة أنشطة الإرشاد الزراعي وسلامة الغذاء، والإنتاج الحيواني والتدريب وبناء القدرات، حيث يعكس هذا التعاون التكامل بين الجهود الوطنية والشركاء الدوليين لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

حلقات توعوية للمربين

وتابع مدير المعهد، انه لم تقتصر القوافل على الجانب العلاجي فحسب، بل شملت شقاً إرشادياً مكثفاً؛ حيث تم عقد حلقات توعوية للمربين حول: أفضل ممارسات التغذية المتوازنة لزيادة معدلات التحويل والإنتاج، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للتحصينات الدورية، أساليب الرعاية الصحية الوقائية للحد من انتشار الأمراض.

وأوضح ان هذه الخطوة تؤكد التزام وزارة الزراعة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفلاح المصري، خاصة في محافظات الصعيد، من خلال تقديم خدمات بيطرية عالية الجودة تضمن استدامة الدخل للأسر الريفية وتحمي الأمن الغذائي القومي.