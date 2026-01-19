قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان.. تسليم 2608 مشاريع للأسر الأكثر احتياجا

محمد عبد الفتاح

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، على تسليم جمعية الأورمان 2608 مشروع للتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن، وذلك بهدف إخراجهم من دائرة المساعدات المباشرة إلى رحاب العمل والاعتماد على الذات.

من جهته، أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن تسليم مشاريع التمكين الاقتصادى جاء تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وأشاد يوسف بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن العمل التنموي والاجتماعي بالمحافظة يشهد نهضة غير مسبوقة وتنسيقًا مستمرًا بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة عدد المستفيدين لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

بينما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشروعات المسلمة تضمنت حزمة متنوعة صممت خصيصًا لتناسب أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية وشملت مشروعات إنتاجية كماكينات خياطة متطورة ومعدات لمشغلات يدوية، ومشروعات تجارية كتجهيز أكشاك بالبضاعة اللازمة، ومشروعات زراعية وحيوانية كتسليم رءوس ماشية مع توفير الأعلاف والتحصينات اللازمة، ومشروعات حرفية كأدوات ومعدات لورش النجارة والسباكة للشباب وغير القادرين.

وأوضح أن تسليم مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدا توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع المحافظة من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

وتابع أن جمعية الأورمان تعمل أكثر من 30 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وأنها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كل أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة. 

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة أسوان من توزيع مساعدات موسمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية.

رفع اشغالات
ازالة تعدي
محافظ الشرقية
لاروسي ومحمد قماح
