قوة السوشيال ميديا.. كيف أنقذ بث مباشر "شقيق ميادة" من التعـ.ـذيب وأدخله مستشفى العباسية؟

في مشهد إنساني مؤلم يعكس معاناة أسر كثيرة مع مرضى الصحة النفسية، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي من مجرد منصات للتعبير إلى طوق نجاة أخير، بعدما وجدت فتاة تدعى ميادة نفسها مضطرة للجوء إلى بث مباشر، أطلقت خلاله استغاثة إنسانية طالبت فيها بتدخل عاجل لإنقاذ شقيقها، بعد تدهور حالته النفسية بصورة خطيرة، وعجز الأسرة عن الحصول على أي استجابة رسمية من الجهات المعنية لإدخاله مستشفى العباسية للصحة النفسية.

الاستغاثة التي خرجت من قلب الأزمة، لم تكن مجرد فيديو عابر، بل صرخة موجعة كشفت حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة في ظل تعقيدات الإجراءات، ونقص الاستجابة، وغياب الحلول السريعة للتعامل مع الحالات الحرجة، خاصة حين يتعلق الأمر بمرض نفسي يستدعي تدخلاً فورياً لحماية المريض ومن حوله.

وخلال دقائق من بث الفيديو، بدأت حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة وتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.

ومع تصاعد التفاعل، تحولت القضية إلى رأي عام، ما دفع عدداً من النواب والجهات المعنية إلى التحرك السريع والتواصل مع ميادة وأسرتها، في محاولة لاحتواء الأزمة والاستجابة لمطلب إدخال شقيقها إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، في خطوة اعتبرها متابعون دليلاً جديداً على الدور المؤثر للسوشيال ميديا في كسر دوائر الصمت ودفع المسؤولين للتحرك.

أخويا في العباسية بكرا| صاحبة فيديو الاستغاثة بسبب حالة شقيقها تعلن عبر “صدى البلد” مفاجأة جديدة

وقالت ميادة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن عدداً من النواب والجهات المعنية تواصلوا معها خلال الساعات الماضية، في محاولة للتدخل وحل الأزمة، موضحة أن من بين هذه الجهات مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومن المقرر أن يتم دخول شقيقها المستشفى غداً.

وأضافت أن أحد النواب كان من أوائل الداعمين للقضية منذ نشر الفيديو الأول، قائلة: "النائب شاف الفيديو بالصدفة، ومن أول لحظة قرر يساعدني، وكان في إجراءات قانونية بدأناها للوصول للنائب العام".

وأوضحت ميادة أن النائب تواصل بالفعل مع عقيد بقسم أول الفيوم، كما تم التواصل مع النائب العام، وهو ما أسفر عن تحرك رسمي وسريع في القضية، مؤكدة أن هذا التحرك كان سببًا رئيسيًا في تسليط الضوء على ما يحدث.

ميادة: وزارة الصحة وإدارة مستشفى العباسية تدخلوا لمتابعة الحالة

وتابعت: “كمان كان في أكتر من شخص تواصلوا مع مستشفى العباسية، والنائب تواصل مع مسؤولين في وزارة الصحة، وبعدها حصل تواصل مباشر مع إدارة المستشفى، والمفروض يكون في وجود رسمي ومتابعة ميدانية للحالة”.

وعن الحالة النفسية لشقيقها، قالت ميادة إن حالته كانت مستقرة نفسيًا في البداية، موضحة أنه كان يعمل مشرفًا في أحد المطاعم، وكان شخصًا قريبًا جدًا من والدتها، إلا أن حالته بدأت تتدهور تدريجيًا.

وأشارت إلى أن شقيقها بدأ يعاني من مخاوف شديدة وغير مبررة، ما دفع الأسرة للبحث عن تفسير لحالته، قائلة: “لفينا على أكتر من شيخ، لأن والدتي بدأت تشك إن في مس أو جن، لكن بعد كده تم تحويله لأكتر من دكتور”.

واختتمت ميادة تصريحاتها بالإشارة إلى ما وصفته بـالانتهاكات داخل بعض المراكز، قائلة: "تم إدخاله لعدة مراكز، وتعرض للتعذيب في أحد المراكز وده اللي خلانا نتحرك ونتكلم، لأن اللي حصل لا يرضي ربنا ولا القانون".



