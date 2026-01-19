استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الاثنين/ الرصاص على فلسطيني شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مما أدى إلى استشهاده.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 464، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ1,269.



وفي ذات السياق.. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بوابتي عطارة وعابود شمال غرب مدينة رام الله.



وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين أمام الداخلين لبلدات بيرزيت وعطارة وعابود والخارجين منها، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، وبالتزامن مع ذلك.. نصبت قوات الاحتلال حاجزا عند مدخل عين سينيا شمال رام الله للخارج من البلدة، وأوقفت عددا من المركبات، ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة قباطية جنوب جنين، وأشارت "وفا" إلى أن عدة أليات للاحتلال اقتحمت قباطية وداهمت منازل في حارة أبو الرب وفتشتها واعتقلت الشاب محمد أبو الرب ونشرت فرق المشاة في شوارع البلدة.

