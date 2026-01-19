حزمة إجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط بمدينة العبور

قاد المهندس تامر جبر " رئيس جهاز تنمية مدينة العبور "، جولة ميدانية موسعة داخل نطاق( حي الشباب)، لمتابعة منظومة النظافة العامة، وصيانة المرافق، وفرض الانضباط، والوقوف على الأوضاع الخدمية على أرض الواقع وذلك في إطار الخطة الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.



وخلال الجولة تابع" رئيس الجهاز" أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومحيط العمارات السكنية ومداخلها، حيث وجه بتكثيف أعمال الجمع ورفع المخلفات اول بأول، مع زيادة ورديات العمل والدفع بالمعدات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للحي ورفع كفاءته البيئية.

أعمال الرى

كما شملت الجولة تفقد أعمال صيانة ورعاية المسطحات الخضراء والمناطق المزروعة، حيث شدد المهندس " تامر جبر " على أهمية الانتظام في أعمال الري، والتقليم، والتهذيب الدوري للأشجار والنخيل، مؤكدا أن الحفاظ على المساحات الخضراء يعد أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة البيئة السكنية بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز شبكات وأعمدة الإنارة العامة، ووجه بمراجعة حالة الأعمدة والتأكد من تأمينها وغلق الأبواب الخاصة بها، مع سرعة إصلاح أي أعطال فنية، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بشكل دوري، حفاظا على السلامة العامة واستمرارية الإضاءة بالشوارع.



كما تابع المهندس تامر جبر حالة المرافق العامة بالحي، وعلى رأسها شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدا ضرورة الرصد المبكر لأي ملاحظات فنية، والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات المختصة، لضمان استقرار الخدمات وعدم تأثر المواطنين.

وخلال الجولة، حرص رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على تفقد محيط العمارات والممرات ومداخل المباني، مشددا على المتابعة اليومية المستمرة ورفع كفاءة تلك المناطق بما يعكس مستوى الخدمة اللائق بسكان الحي.



وفي إطار تعزيز التواصل المجتمعي، التقى " رئيس الجهاز " بعدد من المواطنين، واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، موجها الإدارات المعنية بسرعة فحص الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن رضا المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل بالجهاز.

وعلى صعيد الانضباط العام، ترأس المهندس تامر جبر حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بحي الشباب ومنطقة سنتر الياسمين ومحيطه والشوارع المؤدية إليه، تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وبمشاركة شرطتي التعمير والمرافق، حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة، وإزالة الباعة الجائلين، والتحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي ختام الجولة أكد "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور" أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل يومي بكافة أحياء المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات ميدانيا، وضمان تنفيذ التوجيهات بدقة، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالأداء الخدمي وتحقيق التنمية المستدامة داخل المدينة.