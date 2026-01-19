قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
محافظات

حزمة إجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط بمدينة العبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قاد المهندس تامر جبر " رئيس جهاز تنمية مدينة العبور "، جولة ميدانية موسعة داخل نطاق( حي الشباب)، لمتابعة منظومة النظافة العامة، وصيانة المرافق، وفرض الانضباط، والوقوف على الأوضاع الخدمية على أرض الواقع وذلك في إطار الخطة الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.


وخلال الجولة تابع" رئيس الجهاز" أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومحيط العمارات السكنية ومداخلها، حيث وجه بتكثيف أعمال الجمع ورفع المخلفات اول بأول، مع زيادة ورديات العمل والدفع بالمعدات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للحي ورفع كفاءته البيئية.

أعمال الرى

كما شملت الجولة تفقد أعمال صيانة ورعاية المسطحات الخضراء والمناطق المزروعة، حيث شدد المهندس " تامر جبر " على أهمية الانتظام في أعمال الري، والتقليم، والتهذيب الدوري للأشجار والنخيل، مؤكدا أن الحفاظ على المساحات الخضراء يعد أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة البيئة السكنية بالمدينة.
وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز شبكات وأعمدة الإنارة العامة، ووجه بمراجعة حالة الأعمدة والتأكد من تأمينها وغلق الأبواب الخاصة بها، مع سرعة إصلاح أي أعطال فنية، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بشكل دوري، حفاظا على السلامة العامة واستمرارية الإضاءة بالشوارع.


كما تابع المهندس تامر جبر حالة المرافق العامة بالحي، وعلى رأسها شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدا ضرورة الرصد المبكر لأي ملاحظات فنية، والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات المختصة، لضمان استقرار الخدمات وعدم تأثر المواطنين.
وخلال الجولة، حرص رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على تفقد محيط العمارات والممرات ومداخل المباني، مشددا على المتابعة اليومية المستمرة ورفع كفاءة تلك المناطق بما يعكس مستوى الخدمة اللائق بسكان الحي.


وفي إطار تعزيز التواصل المجتمعي، التقى " رئيس الجهاز " بعدد من المواطنين، واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، موجها الإدارات المعنية بسرعة فحص الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن رضا المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل بالجهاز.
وعلى صعيد الانضباط العام، ترأس المهندس تامر جبر حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بحي الشباب ومنطقة سنتر الياسمين ومحيطه والشوارع المؤدية إليه، تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وبمشاركة شرطتي التعمير والمرافق، حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة، وإزالة الباعة الجائلين، والتحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي ختام الجولة أكد "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور" أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل يومي بكافة أحياء المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات ميدانيا، وضمان تنفيذ التوجيهات بدقة، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالأداء الخدمي وتحقيق التنمية المستدامة داخل المدينة.

