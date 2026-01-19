31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026

أعلنت مصر للطيران عن زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، في إطار خطتها لتلبية الطلب المتزايد على السفر وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.

من المقرر أن تصل رحلات الشركة المباشرة بين القاهرة ومانشستر إلى 10 رحلات أسبوعيًا بدًلا من 7 رحلات أسبوعيًا اعتباراً من 11 يوليو 2026، وفقًا لرؤية الشركة لزيادة السعة التشغيلية على عدد من الخطوط الجوية الدولية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الشركة إلى توفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها، ودعم حركة الطيران والسياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز الربط الجوي بين القاهرة وعدد من المدن الأوروبية الرئيسية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير في الموسم الشتوي الحالي عدد 28 رحلة أسبوعياً بين القاهرة والمدن البريطانية بواقع 21 رحلة مباشرة بين القاهرة ولندن و 7 رحلات بين القاهرة ومانشستر.