تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة

خلال الفترة الأخيرة برزت حوادث مأساوية تهز الضمير الإنساني، بعدما لوحظ تصاعد ملحوظ في جرائم الاعتداء على الأطفال وصولا إلى إزهاق أرواحهم دون مبرر واضح.

وبات هذا السلوك الإجرامي أمرا مقلقا يفرض نفسه على المجتمع، إذ لم يعد يمر وقت طويل دون تداول خبر جديد عن طفل فقد حياته بطريقة بشعة.

وتتعدد صور هذه الجرائم بين انتهاكات جسدية يعقبها قتل، أو ممارسات عنيفة تفضي إلى الوفاة، بل وصل الأمر أحيانا إلى أن يكون الجاني أحد الوالدين بحجة التربية، فضلا عن وقائع أخرى كثيرة احتلت صدارة الأخبار وأثارت صدمة وغضب الرأي العام.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن يرجع تزايد جرائم قتل الأطفال في مصر إلى عدة دوافع نفسية معقدة، يأتي في مقدمتها أن مرتكب الجريمة يكون في الغالب محملا باضطرابات وأزمات نفسية متراكمة.

وأضاف فرويز- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أزمات نفسية متراكمة لدى الشخص المجرم تدفعه إلى توجيه عدوانه نحو طرف أضعف، في محاولة غير واعية لإثبات السيطرة أو تحقيق انتصار وهمي على صراعاته الداخلية.

وأشار فرويز: "وغالبية الجرائم التي يكون ضحيتها الأطفال تحدث تحت تأثير مؤثرات عقلية مختلفة، مثل تعاطي المواد المخدرة وغيرها، كما أن بعض الجناة يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة كمرض الفصام".

وتابع: "كما أن هناك عوامل أسرية أخرى تتعلق بالخلافات الزوجية وسوء أساليب التعامل بين الزوجين، وهو ما ينعكس سلبا على الأطفال".