القبض على 13 شخصا تعدو على آخر بالأسلحة البيضاء في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه ، وإحداث إصابته أمام أحد أقسام الشرطة بأسيوط، وعدم قيام رجال الشرطة بضبطهم.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (تاجر مواد غذائية " له معلومات جنائية" ، ووالدته - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد أبناء عمومة الأخيرة "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى على الأول بالسب لخلافات بينهم.

وعقب خروجه من القسم تقابل مع عدد من الأشخاص من أقارب وأصدقاء المشكو فى حقه، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته بجرح بالرأس لذات الخلافات .



وأمكن ضبط كافة المتهمين 13 شخصا وبحوزتهم 4 قطع سلاح أبيض ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.