الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
محافظات

إصابة شخصين في حادث اقتحام أتوبيس لمحل تجاري غربي الإسكندرية

اصطدام اتوبيس في محل تجاري غربي الاتوبيس
اصطدام اتوبيس في محل تجاري غربي الاتوبيس
أحمد بسيوني

شهدت منطقة الكيلو 21 بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم، حادثًا مروريًا مروعًا، إثر انحراف أتوبيس نقل عن مساره واصطدامه بإحدى السيارات الملاكي، قبل أن يصعد على الرصيف ويقتحم محل تجاري، مما أسفر عن إصابة شخصين، الأول بإصابات خفيفة تم اسعافه في المكان والثاني تم نقله إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل سائق الأتوبيس إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وبحسب شهود عيان، فقد فوجئ الأهالي بانحراف الأتوبيس بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة كانت تسير بالطريق، ثم فقد السائق السيطرة عليه ليصعد فوق الرصيف ويقتحم واجهات بعض المحال، مسببًا حالة من الذعر بين المواطنين وأصحاب المتاجر.
وتمكنت الأجهزة المعنية من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي تأثرت لفترة وجيزة، كما جرى التحفظ على الأتوبيس والسيارة المتضررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

