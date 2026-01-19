إصابة شخصين في حادث اقتحام أتوبيس لمحل تجاري غربي الإسكندرية

شهدت منطقة الكيلو 21 بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم، حادثًا مروريًا مروعًا، إثر انحراف أتوبيس نقل عن مساره واصطدامه بإحدى السيارات الملاكي، قبل أن يصعد على الرصيف ويقتحم محل تجاري، مما أسفر عن إصابة شخصين، الأول بإصابات خفيفة تم اسعافه في المكان والثاني تم نقله إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل سائق الأتوبيس إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب شهود عيان، فقد فوجئ الأهالي بانحراف الأتوبيس بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة كانت تسير بالطريق، ثم فقد السائق السيطرة عليه ليصعد فوق الرصيف ويقتحم واجهات بعض المحال، مسببًا حالة من الذعر بين المواطنين وأصحاب المتاجر.

وتمكنت الأجهزة المعنية من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي تأثرت لفترة وجيزة، كما جرى التحفظ على الأتوبيس والسيارة المتضررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.