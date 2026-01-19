قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جواز سفر وتطعيمات وشهادات صحية .. شروط استيراد وتصدير الكلاب

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مجموعة من الشروط والإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها لضمان سلامة الكلاب من الأمراض، وتسهيل أي معاملات رسمية أو سفر مستقبلي. 

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة والحيوانية، وتوفير بيئة آمنة لكل من الحيوان والبشر على حد سواء. 

ويقدم "صدي البلد " أهم شروط لتصدير الكلاب ....
 

الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية أول خطوة لضمان أن كل الإجراءات القانونية تسير بسلاسة ودون مشاكل مستقبلية.

تطعيم كلبك ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
حماية صحته وصحة المحيطين به تبدأ من
التطعيمات الأساسية.
 

إصدار شهادة صحية معتمدة
تثبت خلو الكلب تماماً من أي أمراض وبائية، وهي الوثيقة الأهم قبل أي تعامل رسمي.

موافقة معهد بحوث صحة الحيوان
خطوة للتأكد من سلامة الحالة الصحية للكلب على أعلى مستوى من الخبرة العلمية.
 

استخراج جواز سفر خاص بالكلب


يوثق كل بياناته الصحية وتاريخ تطعيماته، ليسهل أي معاملات أو سفر مستقبلي.

 

أما شروط استيراد الكلاب تكمن فى التالى..

حصول الحيوان على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريفية «مايكروشيب»، ووجود جواز سفر بيطري، والتأكد من تلقيه جميع التحصينات، وعلى رأسها التحصين ضد مرض السعار، مع تقديم شهادة معملية معتمدة دوليًا تثبت خلوه من المرض، سواء عند الدخول إلى مصر أو الخروج منها.

خطورة الدفاية الكهربائية

برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

وزير التربية والتعليم

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس صلاة لقان وقداس الغطاس بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

