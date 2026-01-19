جواز سفر وتطعيمات وشهادات صحية .. شروط استيراد وتصدير الكلاب

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مجموعة من الشروط والإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها لضمان سلامة الكلاب من الأمراض، وتسهيل أي معاملات رسمية أو سفر مستقبلي.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة والحيوانية، وتوفير بيئة آمنة لكل من الحيوان والبشر على حد سواء.

ويقدم "صدي البلد " أهم شروط لتصدير الكلاب ....



الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية أول خطوة لضمان أن كل الإجراءات القانونية تسير بسلاسة ودون مشاكل مستقبلية.

تطعيم كلبك ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

حماية صحته وصحة المحيطين به تبدأ من

التطعيمات الأساسية.



إصدار شهادة صحية معتمدة

تثبت خلو الكلب تماماً من أي أمراض وبائية، وهي الوثيقة الأهم قبل أي تعامل رسمي.

موافقة معهد بحوث صحة الحيوان

خطوة للتأكد من سلامة الحالة الصحية للكلب على أعلى مستوى من الخبرة العلمية.



استخراج جواز سفر خاص بالكلب



يوثق كل بياناته الصحية وتاريخ تطعيماته، ليسهل أي معاملات أو سفر مستقبلي.





أما شروط استيراد الكلاب تكمن فى التالى..

حصول الحيوان على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريفية «مايكروشيب»، ووجود جواز سفر بيطري، والتأكد من تلقيه جميع التحصينات، وعلى رأسها التحصين ضد مرض السعار، مع تقديم شهادة معملية معتمدة دوليًا تثبت خلوه من المرض، سواء عند الدخول إلى مصر أو الخروج منها.