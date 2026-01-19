إعداد ميثاق أخلاقي.. رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع لجنة مناهضة العنف

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا لوحدة مناهضة العنف وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطط وأنشطة الوحدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم بيئة جامعية آمنة وخالية من العنف، وتأكيدًا على حرص الجامعة ووحدة مناهضة العنف على تبني سياسات وبرامج فاعلة لنشر ثقافة اللاعنف، وتعزيز بيئة تعليمية آمنة وداعمة لجميع منتسبي الجامعة. جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورحمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف، وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح إعداد ميثاق أخلاقي للسلوك الجامعي ومناهضة العنف، بما يعزز قيم الاحترام والانضباط داخل المجتمع الجامعي.

وفي إطار الاهتمام بالطلاب، وافق المجلس على تنظيم ورشة مهارات حياتية لطلاب الجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تتناول موضوعات إدارة الغضب وتنمية مهارات التواصل، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.

كما وافق المجلس على مقترح تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين على أساليب التعامل الآمن والمهني مع الطلاب، خاصة في المواقف التي تتطلب احتواء ودعم، بما يدعم جهود الوقاية من العنف داخل الحرم الجامعي.