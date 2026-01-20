احذر.. السجن 3 سنوات حال قيامك بهذا الفعل | تفاصيل

أقر قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات؛ حال قيام الموظفين بفك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية.

ونصت المادة (149) على أن كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع.



وإذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر؛ يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه؛ فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

و إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها؛ يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.