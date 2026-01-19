مكتبة مصر العامة تصبح أول مكتبة عربية معتمدة لإصدار شهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL)

حصل مركز تدريب مكتبة مصر العامة الرئيسية في خطوة غير مسبوقة على مستوى المكتبات المصرية والعربية، على حق تقديم شهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL)، بعد اعتماده دوليًا من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، ليصبح أحد المراكز المعتمدة لتقديم برامج التعليم التنفيذي والاحترافي في مجال ريادة الأعمال.

وجاء ذلك عقب توقيع مكتبة مصر العامة الرئيسية، عبر ذراعها التدريبي مركز التدريب، بروتوكول تعاون مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL وجامعة ولاية ميزوري، بهدف دعم منظومة التعليم التنفيذي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر الاحترافي.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص المكتبة على بناء شراكات قوية وفاعلة مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم الشباب، وتشجيعهم على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية قابلة للتنفيذ، ومواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

من جانبه، أوضح الأستاذ تامر علي، مدير مركز التدريب بالمكتبة والمسؤول عن إدارة العقد، أن بروتوكول التعاون يرسخ مفهوم وثقافة ريادة الأعمال، ويعمل على تحفيز الشباب على العمل الحر الاحترافي، وتنمية قدراتهم القيادية والإدارية، بما يضمن إثراء تجاربهم الاقتصادية، ودمجهم ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تأسيس مشروعاتهم الخاصة أو المشاركة في قيادة المشروعات الاقتصادية المختلفة.

ويتضمن البروتوكول، الذي وقعته الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، والدكتور عادل صادق، المدير التنفيذي للرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL، منح مركز التدريب الاعتماد الدولي ليصبح شريكًا رسميًا في تقديم خدمات واختبارات وشهادات IBDL داخل جمهورية مصر العربية.

وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة رانيا شرعان عن سعادتها بهذا التعاون، الذي يتيح للمكتبة تقديم خدمات واختبارات وشهادات IBDL المعتمدة دوليًا، والتي تشمل ثلاثة اختبارات دولية تمنح شهادات في أساسيات الأعمال، واحتراف الأعمال، وقيادة الأعمال، إلى جانب شهادة المهندس الصناعي المعتمد، وشهادة المدرس المعتمد، وبرنامج تدريب المدربين المعتمد في ريادة الأعمال.

بدوره، أكد الدكتور عادل صادق، المدير التنفيذي لـ IBDL، أن بروتوكول التعاون يمثل إضافة نوعية للجهود المجتمعية في مجال ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن شهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال تعد نموذجًا احترافيًا للتدريب والاختبار وفق مواصفات وقياسات دولية، وتحظى باعتماد جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، كما تُعد من أحدث الأدوات في تقييم القدرات وقياس المهارات والمعارف لدى رواد الأعمال، وتسهم بفاعلية في توجيه الشباب نحو العمل الحر والتشغيل الذاتي.