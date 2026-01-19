دينية الشيوخ تؤجل مناقشة ملف الدجل والشعوذه لحين حضور الحكومة

أجلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بـ مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور شوقي علام مناقشة الطلب المقدم من النائب الدكتور أحمد ترك حول انتشار بعض المواقع والمنصات الإلكترونية التي تسعي إلى نشر الدجل والخرافات بين فئات الشعب المصري،وذلك لتغيب الحكومة عن حضور الاجتماع اليوم .

قررت اللجنة عقد اجتماع لاحق لمناقشة الموضوع وذلك في حضور ممثلين عن وزارتي الأوقاف والاتصالات.

و قال النائب أحمد ترك أمين سر لجنة الشئون الدينية أهمية مواجهة الحالات التي تسعي إلى أثارة الدجل والشعوذه ،وذلك لحماية الشباب والأسر.

الجدير بالذكر إلي أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ تختص بنظر

المساجد ودور العبادة،الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر،والتعليم الأزهرى،و السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر.