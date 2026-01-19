محافظ الغربية في جولة مفاجئة داخل عيادات التأمين الصحي بكفر الزيات

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة ومجمع الصحة المدرسية والرضع بكفر الزيات، وذلك لمتابعة سير العمل داخل منشآت التأمين الصحي والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع، في استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين، وحرصًا على المتابعة الميدانية الدقيقة دون أي ترتيبات مسبقة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على الوقوف وسط المرضى وكبار السن على كراسي الانتظار داخل العيادات، وتبادل الحديث معهم بشكل مباشر، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مواعيد الكشف، وطبيعة التعامل، وسرعة صرف الأدوية، مؤكدًا أن تواجده بين المواطنين داخل أماكن تلقي الخدمة هو الأسلوب الأمثل لرصد أوجه القصور والعمل على معالجتها فورًا، وأن صحة المواطن وكرامته تأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتفقد اللواء أشرف الجندي صيدليات التأمين الصحي داخل العيادات، ووقف بنفسه أمام شبابيك صرف الدواء، وتابع إجراءات صرف العلاج خطوة بخطوة، واطلع على مدى توافر الأدوية وآليات العمل داخل الصيدليات، موجّهًا بتيسير إجراءات الصرف، وتقليل زمن الانتظار، وتنظيم حركة المرضى بما يضمن انسيابية الخدمة ومنع التكدسات، خاصة مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب رعاية خاصة.

تحسين خدمات المواطنين

كما شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، حيث اطّلع المحافظ على منظومة العمل الداخلية، واستمع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بتنظيم الخدمة، موجّهًا بسرعة إعادة ترتيب آليات العمل وحسن توزيع الأطقم الطبية والإدارية، بما يحقق سرعة تقديم الخدمة ورفع كفاءة الأداء داخل العيادات، مؤكدًا أن أي قصور في الخدمة الصحية لن يتم التهاون معه.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء أشرف الجندي، خلال حديثه المباشر مع المرضى داخل العيادات وأمام شبابيك الصيدليات، أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لضبط منظومة العمل وتحسين جودة الخدمة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري وحسن معاملة المرضى، وعدم السماح بأي مظاهر تقصير أو إهمال، وأن المواطن يجب أن يلمس تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمة الصحية المقدمة له.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن نهج ثابت تتبعه المحافظة يعتمد على الجولات المفاجئة والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مؤكدًا أن صحة الإنسان تمثل محورًا رئيسيًا في خطة عمل محافظة الغربية، وأن تحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمة علاجية لائقة بالمواطنين يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية.

احتواء المواطنين

وفي ختام الجولة، أعرب عدد من المرضى وكبار السن عن تقديرهم لحرص محافظ الغربية على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، مؤكدين أن الجولة عكست اهتمامًا حقيقيًا بتحسين مستوى الخدمات الصحية والعمل الجاد على تيسير العلاج وتخفيف معاناة المرضى.