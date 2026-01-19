مزاح يتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص وإشهار أحدهم سلاح أبيض بالغربية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى الشأن ، وحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية بين طرف أول شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية، وطرف ثان شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بسبب قيام الطرف الأول بالمزاح وإعتقاد الطرف الثانى أن ذلك على سبيل السخرية منهما ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإلقاء الحجارة وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض .



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.