خبير: الجيش السوري سيفرض سيطرته على مساحات واسعة شرق الفرات

قال الدكتور عادل الغول، رئيس مركز باريس للدراسات الأمنية والعلاقات الدولية، إن القوات التابعة للجيش العربي السوري تمكنت من بسط سيطرتها على مساحات واسعة شرق نهر الفرات، مشيرًا إلى أن الاتفاق المعلن لا تزال تفاصيله غير واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بموافقة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على البنود الـ14 التي أعلنها الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح الغول، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات سوريا الديمقراطية كانت تسيطر في وقت سابق على نحو 40% من مساحة سوريا، إلا أن هذه السيطرة تراجعت بشكل كبير لتقتصر حاليًا على ما بين 15% و20% فقط من الأراضي السورية، مؤكدًا أن الجيش السوري فرض وجوده الميداني وأثبت قدرته على بسط السيطرة.

وأشار الغول إلى أن الاتفاق الأخير، في حال تنفيذه، سيؤدي إلى بسط الدولة السورية سيطرتها على كامل المناطق الواقعة شرق نهر الفرات، ما يعيد رسم خريطة السيطرة الميدانية في البلاد.