حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة

أكد الإعلامي محمد الباز أن كتاب «أسرار» للإعلامي والكاتب الصحفي أحمد موسى يتجاوز كونه إصدارًا جديدًا، ليشكّل شهادة موثقة على واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الكتاب يرصد مصر قبل أحداث يناير 2011، ومحاولات اختطاف الدولة، ثم لحظة استعادتها بإرادة شعبية وجيش وطني في 30 يونيو 2013.

وأوضح الباز، خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا اللقاء جاء بمناسبة صدور الكتاب، مؤكدًا أن الحلقة تحمل طابعًا استثنائيًا، حيث يظهر أحمد موسى للمرة الأولى وربما الأخيرة في موقع الضيف، بعد سنوات اعتاد فيها الجمهور رؤيته مذيعًا ومقدمًا للبرنامج.

وخلال الحوار، كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس وضغوط تعرض لها بسبب مواقفه وتقاريره الصحفية، موضحًا أن القيادي الإخواني محمود غزلان طالب بفصله من جريدة «الأهرام» على خلفية ما نشره من موضوعات تنتقد جماعة الإخوان، إلا أن إدارة المؤسسة رفضت الاستجابة لهذه الضغوط، مؤكدة أن الفيصل هو القانون.

وتطرق موسى إلى تفاصيل أمنية تتعلق بفترة ما قبل أحداث يناير، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة كانت تتابع تحركات عدد من قيادات الإخوان، من بينهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب محمد مرسي، إضافة إلى متابعة مرسي نفسه في إطار قضية التخابر، وذلك بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضح أن جماعة الإخوان لم تشارك في مظاهرات 25 يناير، لكنها دفعت بعناصرها إلى الشارع بشكل منظم بدءًا من 28 يناير، تنفيذًا لأجندة جرى الإعداد لها مسبقًا بالتنسيق مع أطراف أخرى، على حد قوله.

وأشار موسى إلى أنه تم القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011، قبل تصاعد الأحداث، وتم نقله لاحقًا إلى سجن وادي النطرون، لافتًا إلى أن هاتفه المحمول تم ضبطه، وكان يحتوي على ما عُرف بـ«خطة سيناء»، وهي الخطة التي كشف تفاصيلها في كتاب «أسرار».

وأكد أن الملف الوحيد الذي جرى استخراجه من مقرات أمن الدولة عقب الأحداث، كان الملف الخاص بمحمد مرسي، نظرًا لما تضمنه من معلومات شديدة الحساسية.

وفي ختام الحلقة، عرض الإعلامي محمد الباز وثيقة تنشر لأول مرة، تتعلق بالقبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011، بتهمة التخابر، معتبرًا أن هذه الوثيقة تمثل إضافة مهمة لفهم كواليس تلك المرحلة، وتدعم الشهادة التي يقدمها أحمد موسى في كتابه.