إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر
التذكرة بـ 10 جنيه.. خطوط أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

عبد الفتاح تركي

خطوط أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 .. في إطار خطة متكاملة لتسهيل حركة الوصول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ودعم المشاركة الجماهيرية الواسعة في فعالياته، تقرر تخفيض سعر تذكرة الأتوبيسات المخصصة لنقل الزوار إلى مقر المعرض لتصبح 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع مختلف الفئات على حضور الحدث الثقافي الأبرز في مصر.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود محافظة القاهرة الرامية إلى دعم الإقبال على الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر تنظيمها خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الاهتمام الرسمي بتعزيز دور الثقافة وتيسير الوصول إلى الفعاليات الكبرى.

معرض الكتاب

دعم الوصول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

تخفيض سعر تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب إلى 10 جنيهات يعكس توجها واضحا نحو تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، بما يساهم في تقليل التكدسات المرورية وتخفيف الضغط على الطرق المؤدية إلى مقر المعرض، خاصة مع توقعات بزيادة أعداد الزوار خلال أيام الفعالية.

ويعد هذا الإجراء جزءا من خطة أشمل تهدف إلى تقديم تجربة تنظيمية ميسرة لرواد المعرض، تضمن سهولة الانتقال والوصول في أوقات مناسبة، مع الحفاظ على انتظام حركة المرور داخل القاهرة الكبرى طوال فترة انعقاد المعرض.

أتوبيسات مخصصة لخدمة زوار معرض الكتاب

أكدت محافظة القاهرة أنه سيتم الدفع بأسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بواقع 60 أتوبيسا قابلة للزيادة وفقا لكثافة الإقبال اليومية، على أن تغطي هذه الأتوبيسات معظم مناطق القاهرة، إلى جانب الخطوط المنتظمة التي تمر بالقرب من مقر المعرض.

معرض الكتاب

وتحمل الأتوبيسات المخصصة لافتة واضحة مكتوب عليها خدمة معرض الكتاب، وذلك لتسهيل التعرف عليها من جانب المواطنين، مع تكثيف التشغيل في الخطوط الأكثر ازدحاما، بهدف تقليل زمن الانتظار ومنع التكدسات داخل وسائل النقل، وضمان انسيابية حركة الركاب طوال اليوم.

7 خطوط مباشرة لنقل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب

خصصت محافظة القاهرة 7 خطوط خدمة مباشرة لنقل المواطنين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة تلبي احتياجات سكان مختلف المناطق، وجاءت مسارات هذه الخطوط على النحو الآتي.

الخط الأول ينطلق من عبد المنعم رياض مرورا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير وصولا إلى معرض الكتاب، ويخدم هذا الخط شريحة كبيرة من المواطنين القادمين من قلب القاهرة والمناطق المحيطة به.

الخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا وأحمد حلمي ورمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير حتى معرض الكتاب، ويعد من الخطوط الحيوية التي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.

معرض الكتاب

الخط الثالث ينطلق من النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس ومنطقة الوفاء والأمل وصولا إلى معرض الكتاب، وهو خط يربط شرق القاهرة مباشرة بمقر المعرض.

الخط الرابع يبدأ من الأميرية ثم المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس وميدان الشهيد هشام بركات وحي السفارات وصولا إلى معرض الكتاب، ويخدم عددا من الأحياء السكنية الكبرى.

الخط الخامس ينطلق من ميدان الجيزة مرورا بجامعة القاهرة والقصر العيني والسيدة عائشة والأتوستراد وجامعة الأزهر وصولا إلى معرض الكتاب، ويعد من أهم الخطوط القادمة من جنوب وغرب القاهرة.

الخط السادس يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادي ونادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولا إلى معرض الكتاب، ويخدم مناطق المعادي وامتداداتها السكنية.

الخط السابع ينطلق من المظلات مرورًا بسراي القبة وروكسي والسبع عمارات ومنطقة الوفاء والأمل ومحور المشير وصولا إلى معرض الكتاب، موفرا ربطا مباشرا لعدة مناطق بشرق وشمال القاهرة.

معرض الكتاب

تنظيم مرن واستجابة لكثافة الإقبال

أوضحت محافظة القاهرة أن عدد الأتوبيسات المخصصة لخدمة معرض الكتاب قابل للزيادة في أي وقت وفقا لمعدلات الإقبال، مع المتابعة المستمرة لحركة الزوار، بما يضمن تقديم خدمة نقل فعالة ومنتظمة طوال أيام المعرض، خاصة خلال فترات الذروة والإجازات.

ويعكس هذا التنظيم المرن حرص الجهات المعنية على توفير وسائل انتقال آمنة وميسرة للزوار، بما يسهم في إنجاح الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويعزز من مكانته كحدث ثقافي جماهيري يحظى بإقبال واسع من مختلف الفئات العمرية.

