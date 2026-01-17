قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للإعاقة يفتح الباب أمام المبدعين لعرض منتجاتهم في معرض الكتاب

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن فتح باب المشاركة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لعرض منتجاتهم الفنية والحرفية والتراثية، وذلك من خلال الجناح الخاص بالمجلس ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين وأصحاب المشروعات والحرف اليدوية لعرض منتجاتهم أمام جمهور واسع، بما يسهم في تعزيز دمجهم المجتمعي وتمكينهم اقتصاديًا.

وأكد المجلس أن مشاركته بالمعرض تهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة من مشروعاتهم ومنتجاتهم، في أحد أكبر المحافل الثقافية على المستويين المحلي والإقليمي.

ودعا المجلس الراغبين في المشاركة من أصحاب المشروعات أو الحرف اليدوية إلى إرسال صور واضحة للمنتجات، مرفقًا بها وصف مختصر لكل منتج، على أن يتم تلقي طلبات المشاركة عبر تطبيق (واتساب) على الرقم (01026600023)، اعتبارًا من اليوم السبت 17 يناير الجاري وحتى يوم الإثنين 19 يناير 2026.

وأوضح المجلس أنه سيتم التواصل مع المرشحين الذين تم اختيارهم، على أن يتم استلام المعروضات يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بمقر المجلس، لعرضها خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض.

كما سيتم عرض منتجات أول عشرة عارضين اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير الجاري، على أن تُعرض باقي المنتجات تباعًا كل ثلاثة أيام، وفقًا للنظام المتبع، وذلك مراعاةً للطاقة الاستيعابية للجناح، وتحقيق التنوع في الأعمال الفنية، ومراعاة اختلاف أنواع الإعاقات، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع المقبولين للمشاركة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيته الداعمة لريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتسويق منتجاتهم، وتعزيز تواصلهم مع المجتمع.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة المجلس القومي للإعاقة القومي للإعاقة معرض القاهرة الدولي للكتاب الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الحرف اليدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

