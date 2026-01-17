القومي للإعاقة يفتح الباب أمام المبدعين لعرض منتجاتهم في معرض الكتاب

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن فتح باب المشاركة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لعرض منتجاتهم الفنية والحرفية والتراثية، وذلك من خلال الجناح الخاص بالمجلس ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين وأصحاب المشروعات والحرف اليدوية لعرض منتجاتهم أمام جمهور واسع، بما يسهم في تعزيز دمجهم المجتمعي وتمكينهم اقتصاديًا.

وأكد المجلس أن مشاركته بالمعرض تهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة من مشروعاتهم ومنتجاتهم، في أحد أكبر المحافل الثقافية على المستويين المحلي والإقليمي.

ودعا المجلس الراغبين في المشاركة من أصحاب المشروعات أو الحرف اليدوية إلى إرسال صور واضحة للمنتجات، مرفقًا بها وصف مختصر لكل منتج، على أن يتم تلقي طلبات المشاركة عبر تطبيق (واتساب) على الرقم (01026600023)، اعتبارًا من اليوم السبت 17 يناير الجاري وحتى يوم الإثنين 19 يناير 2026.

وأوضح المجلس أنه سيتم التواصل مع المرشحين الذين تم اختيارهم، على أن يتم استلام المعروضات يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بمقر المجلس، لعرضها خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض.

كما سيتم عرض منتجات أول عشرة عارضين اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير الجاري، على أن تُعرض باقي المنتجات تباعًا كل ثلاثة أيام، وفقًا للنظام المتبع، وذلك مراعاةً للطاقة الاستيعابية للجناح، وتحقيق التنوع في الأعمال الفنية، ومراعاة اختلاف أنواع الإعاقات، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع المقبولين للمشاركة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيته الداعمة لريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتسويق منتجاتهم، وتعزيز تواصلهم مع المجتمع.