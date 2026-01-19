قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صراع قوي لحجز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا

عبدالحكيم أبو علم

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد حيث تسعي فرق القمة وأصحاب الألقاب لحجز مقعدها في الأدوار الإقصائية للبطولة .
ويسعي ليفربول الي استعادة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني مبكرا ليكون لائق للمشاركة معهم في تلك الجولة 
وضَمِن كل من أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وأتالانتا الإيطالي مقاعدها في ملحق الأدوار الإقصائية على الأقل.
في المقابل، تحوم الشكوك حول مصير عدة أندية من العيار الثقيل قبل جولتين من نهاية دور المجموعة الموحدة.
ومن بين الفرق الأوفر حظاً لضمان التأهل في الجولة السابعة، يواجه إنتر المهمة الأصعب، حيث يتوجب عليه التعويض عن خسارته الأخيرة أمام ليفربول بهدف عندما يواجه على أرضه أرسنال المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة ومتصدر الدوري الإنجليزي.
ويتسلح فريق «نيراتسوري» في مواجهة أرسنال بالأرقام التي تصب في صالحه، حيث تفوّق على «المدفعجية» في ثلاث من أصل أربع مواجهات في المسابقة القارية الأم.
لا يساور ألفارو أربيلوا المدرب الجديد لريال مدريد خلفاً لشابي الونسو، أي وهم بأن فترة وجوده في «سانتياجو برنابيو» ستُقاس إلى حد كبير بأدائه في أهم بطولة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.
بعد الهزيمة المذلِّة أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية 2-3 في مستهل مهام أربليوا في كأس الملك، قاد ابن الـ 43 عاماً النادي الملكي للفوز على ليفانتي المتواضع 2-0 في الدوري، السبت، على وقْع صيحات الاستهجان من جماهير برنابيو التي طالت المدرب الجديد والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام.
ويستضيف ريال مدريد، صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة، موناكو الفرنسي الثلاثاء، وإذا أراد أربيلوا استعادة دعم الجماهير، فيجب عليه ألّا يراهن سوى على ورقة الفوز والتأهل إلى دور الـ 16.
فيما نجح المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي يجد نفسه تحت وابل من الانتقادات الحادة، في وقف سلسلة الهزائم، حيث لم يخسر ليفربول في 12 مباراة توالياً، ولكن مع تضاؤل فرصه في الدفاع عن لقبه في «البريميرليج» أسبوعاً بعد أسبوع، ستولي إدارة أنفيلد اهتماماً متزايداً لتحقيق نتائج مميزة في أعرق مسابقة أوروبية.
يحلّ أبطال أوروبا ست مرات ضيوفاً على مرسيليا الفرنسي في ملعب فيلودروم الأربعاء في أجواء من المتوقع أن تكون حماسية، حيث سيمثل الفوز لصاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة خطوة عملاقة نحو حجز مقعده في دور الـ 16، ما سيخفف الضغوطات عن مدربه بعد سلسلة من أربعة تعادلات تواليا في الدوري.
وقال المدرب الهولندي قبل تعادل ليفربول المُحبط على أرضه أمام بيرنلي الصاعد حديثاً 1-1 في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، إنه «سعيد» بعودة المهاجم محمد صلاح من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، حيث حلّت بلاده في المركز الرابع.
وفي حال التحق صلاح بالـ «ريدز» منتصف الأسبوع، فسيُضفي حيوية هجومية مطلوبة بشدة للخط الإمامي في ليفربول الذي ظهر بصورة باهتة، حيث لم يسجل سوى 3 أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة في «البريميرليج».
وتبدو حظوظ برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، أقل من بقية الأندية الكبرى المُنافسة على التأهل.
ويحتل عملاق كتالونيا، الذي بلغ نصف نهائي العام الماضي، بإشراف المدرب الألماني هانسي فليك المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، إلا أنه حقق نقلة نوعية منذ تعثره في نوفمبر الماضي حين تعادل مع كلوب بروج البلجيكي 3-3 ثم، مُني بهزيمة مُذلة أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3 على ملعب «ستامفورد بريدج».
مذاك، فاز برشلونة على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-1 في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا منذ ثلاث سنوات على أرضه في «كامب نو»، لكنه سيخوض مباراة الأربعاء أمام سلافيا براغ التشيكي بعد ثلاثة أيام من تعرّضه لهزيمته الأولى بعد سلسلة من 12 مباراة توالياً لم يذق خلالها طعم الخسارة، وجاءت أمام مضيفه ريال سوسييداد 1-2 في الدوري.

دوري ابطال أوروبا ريال مدريد برشلونة كرة القدم محمد صلاح

