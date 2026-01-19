قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك
محمد صبيح

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 يناير 2026، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، وذلك في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين:

 

وسجل أعلى سعر شراء للدولار 47.400 جنيه في بنك قناة السويس، بينما بلغ أعلى سعر بيع 47.500 جنيه بالبنك نفسه، في حين سجل السعر الرسمي بالبنك المركزي المصري 47.352 جنيه للشراء و47.490 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 

بنك قناة السويس: 47.400 جنيه شراء – 47.500 جنيه بيع

بنك HSBC: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك مصر: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 47.352 جنيه شراء – 47.490 جنيه بيع

بنك البركة: 47.350 جنيه شراء – 47.450 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.350 جنيه شراء – 47.421 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 47.240 جنيه شراء – 47.340 جنيه بيع

QNB الأهلي: 47.100 جنيه شراء – 47.200 جنيه بيع

أعلى سعر للدولار اليوم الإثنين

جاء أعلى سعر شراء للدولار في بنك قناة السويس مسجلًا 47.400 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 47.500 جنيه، ما يجعله في صدارة البنوك من حيث السعر.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 47.360 جنيه للشراء و47.460 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستوياته دون تغيير يُذكر.

السعر الرسمي للدولار

بلغ السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي المصري نحو 47.352 جنيه للشراء و47.490 جنيه للبيع، مع استمرار السياسة النقدية الهادفة لضبط سوق الصرف.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل QNB الأهلي أقل سعر شراء عند 47.100 جنيه، وأقل سعر بيع عند 47.200 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي

