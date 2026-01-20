صحة مطروح : استمرار أعمال لجنة اختيار وقياس أداء القيادات الصحية

عقد الدكتور حلمى أغا وكيل مديرية الصحة بمطروح اجتماع للجنة اختيار وقياس أداء القيادات الصحية بمديرية الصحة بمطروح بحضور اعضاء اللجنة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير الموارد البشرية، مع الاستعانة بمديري عموم الطب العلاجي والوقائي والصيدلة والأسنان، ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التمريض ومدير إدارة الرعاية الأساسية.

تم عقد 3 جلسات على مدار ثلاثة أيام متتالية لتقييم المرشحين للمشاركة فى دورة تدريبية لإعداد كوادر القادة بمديرية الصحة بمطروح لاختيار كوادر شابة تكون نواة و بنك من قيادات القطاع الصحى بالإضافة إلى شغل بعض الوظائف القيادية ، ممن انطبقت عليهم الشروط لإجراء المقابلات الشخصية وذلك فى إطار الاستغلال الأمثل للموارد البشرية .

وصرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بأنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن عقد دورة تدريبية لإعداد كوادر القادة بمديرية الصحة بمطروح لاختيار كوادر شابة تكون نواة و بنك من قيادات القطاع الصحى وتقدم 100 متقدم بمختلف التخصصات وتم اختيار عدد ممن تنطبق عليهم الشروط لإجراء المقابلات الشخصية تمهيداً للإلتحاق بالدورة التدريبية وتنمية مهاراتهم .