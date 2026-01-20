قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك
جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل
6499 فرصة عمل في القطاع الخاص.. ووظائف لذوي الهمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح : استمرار أعمال لجنة اختيار وقياس أداء القيادات الصحية

خلال فاعليات الاجتماع
خلال فاعليات الاجتماع
ايمن محمود

عقد الدكتور حلمى أغا وكيل مديرية الصحة بمطروح اجتماع  للجنة اختيار وقياس أداء القيادات الصحية بمديرية الصحة بمطروح بحضور اعضاء اللجنة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير الموارد البشرية، مع الاستعانة بمديري عموم الطب العلاجي والوقائي والصيدلة والأسنان، ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التمريض ومدير إدارة الرعاية الأساسية. 

 تم عقد  3 جلسات على مدار ثلاثة أيام متتالية لتقييم المرشحين للمشاركة فى دورة تدريبية لإعداد كوادر القادة بمديرية الصحة بمطروح لاختيار كوادر شابة تكون نواة و بنك من قيادات القطاع الصحى بالإضافة إلى شغل بعض الوظائف القيادية ، ممن انطبقت عليهم الشروط لإجراء المقابلات الشخصية وذلك فى إطار الاستغلال الأمثل للموارد البشرية .

وصرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بأنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن عقد دورة تدريبية لإعداد كوادر القادة بمديرية الصحة بمطروح لاختيار كوادر شابة تكون نواة و بنك من قيادات القطاع الصحى وتقدم  100 متقدم بمختلف التخصصات وتم اختيار عدد ممن تنطبق عليهم الشروط لإجراء المقابلات الشخصية تمهيداً للإلتحاق بالدورة التدريبية وتنمية مهاراتهم .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

ترشيحاتنا

قداس عيد الغطاس

الأنبا عمانوئيل يترأس عيد الغطاس المجيد برعية السيدة العذراء بكوم أمبو بأسوان

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: مشروع مصرف كيتشنر يؤسس لمنظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الاحتفال بعيد القديس يوحنا الحبيب في كنيسته بـ الأرشيديوسس

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد