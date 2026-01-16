حبس وغرامة.. تعليم مطروح تطلق تحذيرات قبل امتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الجمعة رسالة نصح وإرشاد وتوعية لأبنائها طلاب الشهادة الاعدادية والسادة أولياء الأمور وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول صباح غدا السبت.

عدم حيازة تليفون محمول

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح علي عدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانان مضيفة ان حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التي تساعد على الغش أثناء الإمتحان يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في مادة واحدة.

ممنوع الغش

وأضافت أن استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال الأتية ( تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها كما ان الغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الإمتحان، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها وذلك سواء في الإمتحانات العامة أو المحلية.

غرامة وحبس لتسريب الامتحان

واوضحت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( سنتين) ولا تزيد عن ( ٧ سنوات) وبغرامة لا تقل عن ( 100 الف جنيه) ولا تزيد عن (200 الف جنيه) كل من ( طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

كما يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن ( 10 الف جنيه) ولا تزيد عن ( 50 الف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وكيل تعليم مطروح بالسادة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وأحلام الإمام رئيس لجنة الإدارة وأيمن إبراهيم عبدالحميد رئيس لجنة النظام والمراقبة وتامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة الشهادة الاعدادية .

وشددت وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بالتعليمات وضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها .

ووجهت رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان و عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية .

كما وجهت مدير المديرية رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة تمهيدا لتسليمها للكنترول مع ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها صباح السبت السابع عشر من يناير الجاري وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .