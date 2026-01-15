قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قافلة مبادرة مطروح الخير تقدم الخدمات الشاملة لأهالي قرية شماس ببرانى

قافلة الخدمات بقرية شماس ببرانى
قافلة الخدمات بقرية شماس ببرانى
ايمن محمود

تفقد اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح يرافقه عاصم الزغبى رئيس مدينة برانى وعدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمحافظة و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية فعاليات مبادرة مطروح الخير بقرية شماس ببرانى لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي القرية.

يأتى ذلك استمرار لأعمال المبادرة الخدمية وصولا إلى جميع قري المحافظة حيث تضمنت القافلة تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة تيسيرا على الأهالي 

وضمت مبادرة مطروح الخير القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح وإجراء الكشوفات والتحاليل لعدد 500 مواطن من خلال العيادات المتنقلة بالإضافة إلى 22 كشف للزواج ، مع الاقبال الكبير من أهالي القرية عليها مع توقيع الكشف الطبى عليهم في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا

.كذلك قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين استفاد منها نحو 500 أسرة

كما تفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب البيطري حيث تم عمل توعية للمواطنين عن مرض الطاعون ومرض الحمى القلاعية ومرض السعار مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.مع إجراء كشوفات وتطعبمات مختلفة للثروة الحيوانية بالقرية وتجريع 1200 رأس وعقد ندوة توعوية للأهالي والأطفال عن السعار.

كما تفقد السكرتير العام عدد من الخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 40 بطانيه ، وطلبات تكافل وكرامه لعدد 30 حالة ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 200 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 700  قطعه مجانا لأهالي القريه.

كذلك تفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 100 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد خلال القافلة وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. .

.كما تفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة ، ،مع الإشادة بجهود تشجيع وتحفيز الشباب على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع على الأحداث و الوعى بما يتم من جهود مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان في كافة المجالات وصولا إلى جميع المناطق

كما تفقد السكرتير العام عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها ندوة عن مبادرة مطروح الخير وندواتها وخطه الدوله للتنميه وحل القضيه السكانيه بالتعاون وحدة السكان بالمحافظة مع مركز الإعلام بحضور 50 سيدة ،وكذلك ندوات عن التوعية الأسرية خاصة خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها من الفعاليات من خلال الجهات المعنية خاصة الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة و التثقيفية للاطفال من خلال السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة , وكذلك ندوه عن البرمجه وحمايه الطفل بمشاركة 30 طفل وطفلة

كما شارك علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 45 خطاب و مطالب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات

كما حرص اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام خلال القافلة السكرتيرالعام على عقد حوار مجتمعى مع الأهالي والاستمتاع لمطالبهم في عدد من القطاعات مؤكدا حرص المحافظة على تلبية كافة مطالبهم وفقا لامكانيات المتاحة مع مخاطبة الجهات المعنية لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين بالقرية،مع أهمية استفادتهم من القافلة في تلبية احتياجاتهم

بينما وجه أهالي قرية شماس الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته المستمرة لقافلة الخدمات الشاملة للقرى من خلال مبادرة مطروح الخير للتيسير على المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات لهم

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح فاعليات مبادرة مطروح الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

الآثار توافق على مد فترة معرض كنوز الفراعنة وزيادة أسعار تذاكر بعض المتاحف

قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مياه القاهرة تستضيف قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة | صور

الازهر الشريف

وفد الصحفيين يزور الأزهر لتقديم التهنئة بثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة سبل التعاون المشترك

بالصور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد