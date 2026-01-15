قافلة مبادرة مطروح الخير تقدم الخدمات الشاملة لأهالي قرية شماس ببرانى

تفقد اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح يرافقه عاصم الزغبى رئيس مدينة برانى وعدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمحافظة و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية فعاليات مبادرة مطروح الخير بقرية شماس ببرانى لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي القرية.

يأتى ذلك استمرار لأعمال المبادرة الخدمية وصولا إلى جميع قري المحافظة حيث تضمنت القافلة تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة تيسيرا على الأهالي

وضمت مبادرة مطروح الخير القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح وإجراء الكشوفات والتحاليل لعدد 500 مواطن من خلال العيادات المتنقلة بالإضافة إلى 22 كشف للزواج ، مع الاقبال الكبير من أهالي القرية عليها مع توقيع الكشف الطبى عليهم في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا

.كذلك قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين استفاد منها نحو 500 أسرة

كما تفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب البيطري حيث تم عمل توعية للمواطنين عن مرض الطاعون ومرض الحمى القلاعية ومرض السعار مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.مع إجراء كشوفات وتطعبمات مختلفة للثروة الحيوانية بالقرية وتجريع 1200 رأس وعقد ندوة توعوية للأهالي والأطفال عن السعار.

كما تفقد السكرتير العام عدد من الخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 40 بطانيه ، وطلبات تكافل وكرامه لعدد 30 حالة ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 200 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 700 قطعه مجانا لأهالي القريه.

كذلك تفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 100 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد خلال القافلة وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. .

.كما تفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة ، ،مع الإشادة بجهود تشجيع وتحفيز الشباب على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع على الأحداث و الوعى بما يتم من جهود مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان في كافة المجالات وصولا إلى جميع المناطق

كما تفقد السكرتير العام عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها ندوة عن مبادرة مطروح الخير وندواتها وخطه الدوله للتنميه وحل القضيه السكانيه بالتعاون وحدة السكان بالمحافظة مع مركز الإعلام بحضور 50 سيدة ،وكذلك ندوات عن التوعية الأسرية خاصة خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها من الفعاليات من خلال الجهات المعنية خاصة الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة و التثقيفية للاطفال من خلال السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة , وكذلك ندوه عن البرمجه وحمايه الطفل بمشاركة 30 طفل وطفلة

كما شارك علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 45 خطاب و مطالب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات

كما حرص اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام خلال القافلة السكرتيرالعام على عقد حوار مجتمعى مع الأهالي والاستمتاع لمطالبهم في عدد من القطاعات مؤكدا حرص المحافظة على تلبية كافة مطالبهم وفقا لامكانيات المتاحة مع مخاطبة الجهات المعنية لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين بالقرية،مع أهمية استفادتهم من القافلة في تلبية احتياجاتهم

بينما وجه أهالي قرية شماس الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته المستمرة لقافلة الخدمات الشاملة للقرى من خلال مبادرة مطروح الخير للتيسير على المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات لهم