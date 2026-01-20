سفاجا بلا بلاستيك.. البحر الأحمر تواصل جهود استخدام البدائل الآمنة

استكملت إدارة البيئة بالوحدة المحلية حملتها التوعوية «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام»، والتي تهدف إلى تحفيز الإنتاج والاستخدام للأكياس متعددة الاستخدام ودعم الصناعات المحلية في هذا المجال.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتشجيع البدائل الآمنة والصديقة للبيئة، بجميع مدن المحافظة .

وبناءً على الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، وحرصًا علي استمرار الجهود للحفاظ على البيئة والصحة العامة بالمدينة .

وتأتي الحملة تنفيذًا للمواصفة القياسية رقم 3040 لسنة 2022 الصادرة طبقًا لقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 559 لسنة 2022، وكذلك القرار رقم 445 لسنة 2024 الخاص بالمواصفات القياسية لخمس بدائل صديقة للبيئة، وهي: الأكياس القابلة للتحلل الحيوي، الأكياس المنسوجة، الأكياس غير المنسوجة، الأكياس الورقية، والأكياس القماش.

وقامت إدارة البيئة بتوزيع الأكياس المطابقة للمواصفات على عدد من المحلات التجارية المتنوعة، لتقديمها للمواطنين بالمجان، وفي خطوة جادة تعكس مدى التزامهم بالمسؤولية المجتمعية ودعم توجهات الدولة نحو التحول للبدائل الصديقة للبيئة، مع إلزام المحلات بسرعة توفير هذه البدائل، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا للتنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر.