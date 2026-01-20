تخدم 30 ألف مواطن.. وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة معالجة الناصرية



افتتح المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الناصرية، ضمن مشروعات تحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بمحافظة دمياط.

وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور أحمد عبد الرازق مشرف عام مكتب وزير الإسكان ، و أعضاء البرلمان النائب وليد التمامى وأمير الصديق و عبير رخا .

هذا إلى جانب قيادات وزارة الإسكان الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي واللواء أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز المجتمعات العمرانية والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط

وخلال الافتتاح استمع المحافظ والوزير إلى شرح تفصيلي عن المحطة التى تعمل بنظام معالجة متطور ASBR (Advanced Sequencing Batch Reactor)، وبطاقة تصميمية تتراوح بين 5000 إلى 7000 متر مكعب يوميًا خلال الفترة من 2037–2057، لتكون إضافة استراتيجية لمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

يأتي المشروع ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP P for R) بتمويل من البنك الدولي، ويخدم نطاقًا واسعًا يضم 4 قرى رئيسية و26 تابعًا تشمل: الناصرية، كرم، حجاجة، والأربعين، بالإضافة إلى توابعها وعزبها المختلفة بإجمالى نحو 30 ألف نسمة في عام 2026، ومن المخطط أن تصل الخدمة إلى 63 ألف نسمة بحلول عام 2057، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والصحة العامة وحماية البيئة المائية بالمنطقة.

هذا وقد بدأت المحطة التشغيل رسميًا في 15 يناير 2026، وهي مملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وخلال الافتتاح، أكد وزير الإسكان أن المشروع يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القرى، مشيرًا إلى أن دمياط تشهد طفرة حقيقية في مشروعات المرافق الأساسية.

من جانبه، أوضح محافظ دمياط أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب لإنهاء المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن خدمة مستدامة وآمنة للمواطنين.