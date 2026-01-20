قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخدم 30 ألف مواطن.. وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة معالجة الناصرية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


افتتح   المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه  الدكتور أيمن الشهابي،  محافظ دمياط محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الناصرية، ضمن مشروعات تحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بمحافظة دمياط.

 وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان و  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور أحمد عبد الرازق مشرف عام مكتب وزير الإسكان ، و أعضاء البرلمان النائب وليد التمامى وأمير الصديق و عبير رخا .

هذا إلى جانب قيادات وزارة الإسكان الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي واللواء أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز المجتمعات العمرانية والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط

وخلال الافتتاح استمع المحافظ والوزير إلى شرح تفصيلي عن المحطة التى تعمل بنظام معالجة متطور ASBR (Advanced Sequencing Batch Reactor)، وبطاقة تصميمية تتراوح بين 5000 إلى 7000 متر مكعب يوميًا خلال الفترة من 2037–2057، لتكون إضافة استراتيجية لمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

يأتي المشروع ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP P for R) بتمويل من البنك الدولي، ويخدم نطاقًا واسعًا يضم 4 قرى رئيسية و26 تابعًا تشمل: الناصرية، كرم، حجاجة، والأربعين، بالإضافة إلى توابعها وعزبها المختلفة بإجمالى نحو 30 ألف نسمة في عام 2026، ومن المخطط أن تصل الخدمة إلى 63 ألف نسمة بحلول عام 2057، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والصحة العامة وحماية البيئة المائية بالمنطقة.

هذا وقد بدأت المحطة التشغيل رسميًا في 15 يناير 2026، وهي مملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وخلال الافتتاح، أكد وزير الإسكان أن المشروع يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القرى، مشيرًا إلى أن دمياط تشهد طفرة حقيقية في مشروعات المرافق الأساسية.

من جانبه، أوضح محافظ دمياط أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب لإنهاء المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن خدمة مستدامة وآمنة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط وزير الإسكان محطه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا

شبانة يهاجم صفقات الأهلي والزمالك: لا تخطيط ولا سوبر ستار

برايتون وبورنموث

تعادل مثير بين برايتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

إلتشي وإشبيلية

تعادل مثير بين إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني

بالصور

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد