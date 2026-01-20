حمادة المصري: حسام حسن يستحق الاستمرار مع منتخب بعد إنجاز أمم أفريقيا.. فيديو

قيّم حمادة المصري، لاعب الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، معتبرًا أن بلوغ المربع الذهبي للبطولة يمثل إنجازًا لمنتخب الفراعنة.

وقال حمادة المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر استفاد من كأس أمم أفريقيا استفادة كبيرة جدًا خاصة حسام حسن»، مضيفًا أن حسام حسن اختار مجموعة من اللاعبين ومجموعة من طرق اللعب المتغيرة خلال البطولة.

واعتبر حمادة المصري أن حسام حسن يستحق الاستمرار في قيادة منتخب مصر بكأس العالم.

ورأى المصري أن إمكانيات منتخب مصر الدفاعية في كأس أمم أفريقيا كانت أفضل من الإمكانيات الهجومية في البطولة.

وأشار المصري إلى أن ما حدث في كأس أمم أفريقيا بالنسبة لمنتخب مصر إنجاز بالتواجد في المربع الذهبي وليس إعجازًا.