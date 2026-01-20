قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
الحرس الثوري الإيراني يقبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية
بيراميدز يواجه الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر
وفاة والدة رضا البحراوي ونقلها إلى منزلها بطنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان
زعيم كوريا الشمالية يعفي نائب رئيس الوزراء من منصبه
فرصة ذهبية للشباب.. كل ما تريد معرفته عن المنحة الرئاسية المجانية "الرواد الرقميون"
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
"إعلام" القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة دينا الدسوقي عن رسالتها "العلاقات الاجتماعية في المسلسلات المصرية"

"إعلام" القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة دينا الدسوقي عن رسالتها "العلاقات الاجتماعية في المسلسلات المصرية"
"إعلام" القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة دينا الدسوقي عن رسالتها "العلاقات الاجتماعية في المسلسلات المصرية"
أ ش أ

منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الباحثة دينا محمد الدسوقي، درجة الدكتوراه في الإعلام من قسم الإذاعة والتليفزيون، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالنشر والتبادل مع الجامعات الأخرى.


وأكد الخبير الإعلامي الأستاذ الدكتور عمرو الليثي الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن الرسالة- التي حملت عنوان "صورة العلاقات الاجتماعية في المسلسلات المصرية المقدمة على القنوات العامة والمنصات المدفوعة وإدراك الجمهور المصري لها"- تُعد من أهم الدراسات البحثية المطروحة في هذا التوقيت، لما تتناوله من موضوع بالغ الأهمية ومرتبط بشكل مباشر بقضايا المجتمع والأسرة المصرية والعلاقات الاجتماعية في المجتمع المصري.


وأشار الليثي إلى أن الدراما تُعد اليوم من أقوى أدوات التأثير المجتمعي، وإحدى أهم الأسلحة الناعمة القادرة على التمهيد للقرارات والتغيُّرات الاجتماعية، مضيفًا أن التاريخ يشهد على دور الدراما والسينما في إحداث تغييرات حقيقية، بل والمساهمة في تعديل بعض القوانين، معربًا عن سعادته وفخره بهذه الدراسة وبالجهد العلمي الكبير الذي بذلته الباحثة، وموجهًا التحية إلى فريق الإشراف على هذه الرسالة القيّمة، ومتمنيًا للباحثة مستقبلًا علميًا واعدًا وباهرًا.


من جانبه، قال الأستاذ الدكتور سامي الشريف الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إن الرسالة تتسم بجهد بحثي كبير ومحتوى علمي ثري ودسم، مؤكدًا أن موضوعها بالغ الأهمية، خاصةً لما يطرحه من رؤية تحليلية عميقة لدور الدراما المصرية وأهميتها في تشكيل الوعي المجتمعي والتأثير في منظومة القيم والسلوكيات داخل المجتمع المصري، متمنيًا للباحثة دوام النجاح والتوفيق والتفوق.


وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الرقابة المهنية وإنشاء مرصد إعلامي متخصص لتقييم صورة العلاقات الاجتماعية في المسلسلات المصرية قبل عرضها، بما يضمن تقديم نماذج درامية أكثر اتزانًا، والحد من تطبيع النماذج المشوهة من العلاقات داخل الأعمال الدرامية، مع التأكيد على ضرورة تجنب المبالغة في عرض الصراعات، والاتجاه نحو حلول درامية بنَّاءة تعكس قيم المجتمع وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.


كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة تفعيل دور مؤسسات الدولة الإنتاجية، مثل مدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة، وقطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري، لما كان لها من إسهام بارز في تقديم أعمال خالدة حافظت على الهوية المصرية ورسّخت القيم الثقافية الأصيلة.


يُشار إلى أن الرسالة أُعِدت تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف جلال الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة السويس، وإشراف مشارك الأستاذة الدكتورة مروة محمود الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتشكَّلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سامي الشريف، والخبير الإعلامي الأستاذ الدكتور عمرو الليثي.
 

