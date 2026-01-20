قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء على صفحته الرسمية فيس بوك حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع وهي.

1 - التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد، في هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويعرض مالك العداد إلي محضر وغرامة.

2 - زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد.

وفي حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد (٨٠ أمبير).. ويتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق (للتنبيه) ثم يعود التيار، ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

وفي حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد (بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأوجه).

3 - عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة.
في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد بمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيًا.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع


يتيح عداد الكهرباء مسبق الدفع للمواطنين التحكم في استهلاكهم ومراقبته بشكل دوري، مع التخلص من مشكلة تراكم الاستهلاك، وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة.

ومن مميزات العداد مسبوق الدفع أنه لا يفصل فجأة وإنما هناك أوقات صديقة حتى لو انتهى الرصيد دون التمكن من الشحن فى الوقت المناسب، فالعداد مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحًا

تحويل عدادات الكهرباء القديمة الي مسبوقة الدفع

 طريقة تحويل عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع؛ لإنهاء مشاكل فواتير وهى ..

* التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

* تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.

* صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

* موافقة الجهة الإدارية المختصة .

* دفع قيمة العداد مسبوق الدفع ( وإمكانية التقسيط )

الكهرباء عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع عداد الكهرباء القديم جهاز مرفق الكهرباء

