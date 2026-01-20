قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
رحلة مع سيد هلال.. جناح الأزهر يصحب أطفال معرض الكتاب في جولة تعريفية لاكتشاف أسماء الشهور القمرية

إيمان طلعت

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره من الأطفال والبراعم كتاب (رحلة مع سيد "هلال")، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

تأخذنا قصة «رحلة مع سيد هلال» في جولة ممتعة برفقة السيد هلال، نتعرّف خلالها على الشهور القمرية الاثني عشر، ونكتشف أسباب تسميتها بأسمائها المعروفة.

فتبدأ الرحلة مع شهر "المحرم" وهو أول الأشهر الحُرُم الذي يجب أن نبتعد فيه عن الآثام والذنوب، ثم يأتي شهر "صفر" الذي أسماه القدماء بذلك لأن البيوت كانت خالية لأنها في "سفر".

بعد ذلك نصل إلى شهري ربيع الأول وربيع الآخر، وقد سُمّيا بهذا الاسم لأن الطقس كان معتدلًا ومزهرًا في تلك الفترة. يليهما شهرا جمادى الأولى وجمادى الآخرة، وسُمّيا كذلك لشدة البرودة آنذاك.

ثم نلتقي بشهر رجب، سابع شهور السنة القمرية وثاني الأشهر الحُرُم، يعقبه شهر شعبان الذي تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى.

ويأتي بعد ذلك تاسع شهور العام الهجري، شهر رمضان، الشهر الذي أُنزِل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ثم يحل شهر شوال، شهر الفرح والعيد، يليه شهر ذو القعدة، ثالث الأشهر الحُرُم، والذي سُمّي بذلك لقعود الناس فيه عن القتال.

وفي الختام نصل إلى شهر "ذو الحجة"، رابع الأشهر الحُرُم، وفيه يؤدي المسلمون فريضة الحج، ويحلّ عيد الأضحى المبارك.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر الأزهر رحلة مع سيد هلال معرض الكتاب الدولي

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

جاني من اللقاء

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

قداس عيد الغطاس

الأنبا عمانوئيل يترأس عيد الغطاس المجيد برعية السيدة العذراء بكوم أمبو بأسوان

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

