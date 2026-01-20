رحلة مع سيد هلال.. جناح الأزهر يصحب أطفال معرض الكتاب في جولة تعريفية لاكتشاف أسماء الشهور القمرية

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره من الأطفال والبراعم كتاب (رحلة مع سيد "هلال")، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

تأخذنا قصة «رحلة مع سيد هلال» في جولة ممتعة برفقة السيد هلال، نتعرّف خلالها على الشهور القمرية الاثني عشر، ونكتشف أسباب تسميتها بأسمائها المعروفة.

فتبدأ الرحلة مع شهر "المحرم" وهو أول الأشهر الحُرُم الذي يجب أن نبتعد فيه عن الآثام والذنوب، ثم يأتي شهر "صفر" الذي أسماه القدماء بذلك لأن البيوت كانت خالية لأنها في "سفر".

بعد ذلك نصل إلى شهري ربيع الأول وربيع الآخر، وقد سُمّيا بهذا الاسم لأن الطقس كان معتدلًا ومزهرًا في تلك الفترة. يليهما شهرا جمادى الأولى وجمادى الآخرة، وسُمّيا كذلك لشدة البرودة آنذاك.

ثم نلتقي بشهر رجب، سابع شهور السنة القمرية وثاني الأشهر الحُرُم، يعقبه شهر شعبان الذي تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى.

ويأتي بعد ذلك تاسع شهور العام الهجري، شهر رمضان، الشهر الذي أُنزِل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ثم يحل شهر شوال، شهر الفرح والعيد، يليه شهر ذو القعدة، ثالث الأشهر الحُرُم، والذي سُمّي بذلك لقعود الناس فيه عن القتال.

وفي الختام نصل إلى شهر "ذو الحجة"، رابع الأشهر الحُرُم، وفيه يؤدي المسلمون فريضة الحج، ويحلّ عيد الأضحى المبارك.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.