الأنبا عمانوئيل يترأس عيد الغطاس المجيد برعية السيدة العذراء بكوم أمبو بأسوان

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك برعية السيدة العذراء، بكوم أمبو، بأسوان.

شارك في الصلاة الأب سامي أسعد، راعي الكنيسة، بحضور راهبات مريم الطفلة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، مركزًا على شخص يسوع المسيح، الذي شابهنا في كل شئ ما عدا الخطيئة، والذي بلا خطيئة صار خطيئة لأجل خلاصنا.

وأكد الأب المطران أن عيد الغطاس يقودنا إلى نبع الحياة الجديدة، والولادة من الماء، والروح، وأن كرامة المعمد بأن أصبح ابنًا لله بفعل سر المعمودية المقدس.

وهنأ راعي الإيبارشيّة الجميع على قرار التقنين للكنيسة، ومبنى الخدمات، مقدمًا كل الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة التي تحرص على احترام المقدسات، والاهتمام، والرعاية بلا تمييز بين كافة أبناء الوطن.

وفي الختام، شكر الأنبا عمانوئيل أيضًا الأب ناصر كرومل، راعي كنيسة القديس يوسف، بداراو، لحضوره الاحتفال.