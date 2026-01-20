قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يترأس عيد الغطاس المجيد برعية السيدة العذراء بكوم أمبو بأسوان

قداس عيد الغطاس
قداس عيد الغطاس
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك برعية السيدة العذراء، بكوم أمبو، بأسوان.

شارك في الصلاة الأب سامي أسعد، راعي الكنيسة، بحضور راهبات مريم الطفلة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، مركزًا على شخص يسوع المسيح، الذي شابهنا في كل شئ ما عدا الخطيئة، والذي بلا خطيئة صار خطيئة لأجل خلاصنا.

وأكد الأب المطران أن عيد الغطاس يقودنا إلى نبع الحياة  الجديدة، والولادة من الماء، والروح، وأن كرامة المعمد بأن أصبح ابنًا لله بفعل سر المعمودية المقدس.

وهنأ راعي الإيبارشيّة الجميع على قرار التقنين للكنيسة، ومبنى الخدمات، مقدمًا كل الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة التي تحرص على احترام المقدسات، والاهتمام، والرعاية بلا تمييز بين كافة أبناء الوطن.

وفي الختام، شكر الأنبا عمانوئيل أيضًا الأب ناصر كرومل، راعي كنيسة القديس يوسف، بداراو، لحضوره الاحتفال.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك عيد الغطاس عيد الغطاس المجيد الكنيسة الغطاس

