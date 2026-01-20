مصادر : بن غفير يشارك في اقتحام الأونروا وهدم مكاتبها

أفادت مصادر إعلامية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن بن غفير شارك في اقتحام مبنى الأونروا بالقدس وعملية هدم المكاتب داخله.

ومن جانبها اعتبرت محافظة القدس هدم مكاتب في مبنى الأونروا بحي الشيخ جراح تصعيد خطير واستهداف لوكالة أممية تتمتع بحصانة دولية.

وأضافت المحافظة في بيانها: الاحتلال لا يملك سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمؤسسات العاملة فيها.

وختمت محافظة القدس بيانها : الاعتداء على مبنى الأونروا يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات.