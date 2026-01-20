الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

التقى نيافة الحبر الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، بأعضاء اللجنة الطبية المشرفة على منشآت الإيبارشية الطبية، وذلك لمتابعة سير العمل وبحث سبل تحديث الخدمات الصحية.

وتناول الاجتماع استعراضاً لآخر التطورات بالمستشفيات والمراكز الطبية، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء الإداري والطبي.

كما شهد اللقاء اعتماد خطة عمل متكاملة لعام 2026، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات شعب الإيبارشية وفق أحدث المعايير الطبية، انطلاقاً من حرص نيافته على تعزيز الخدمات التي تحفظ كرامة الإنسان وتدعم رفاهيته.