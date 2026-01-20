ترامب: يجب أن نحصل على جرينلاند.. ودعوت بوتين للانضمام إلى مجلس السلام

كشفت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق سلسلة من التصريحات قبيل مغادرته مدينة ميامي بولاية فلوريدا، شملت ملفات السيادة على جزيرة جرينلاند، والعلاقات مع روسيا وفرنسا، بالإضافة إلى موقفه من جائزة نوبل ورئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد ترامب، عزم الولايات المتحدة مناقشة مسألة ضم جزيرة "جرينلاند" خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، مشددًا على ضرورة إنجاز هذا الأمر.

وقال ترامب للصحفيين: "لا أعتقد أنهم سيعارضون كثيرًا، يجب أن نحصل عليها"، معتبرًا أن الدنمارك "لا يمكنها حماية الجزيرة".

وأضاف ترامب: "الدنمارك شعب رائع والقادة أناس طيبون، لكنهم لا يذهبون إلى هناك، حتى إن ذهاب قارب إلى هناك قبل 500 عام ثم مغادرته لا يمنح حق ملكية العقار"، مشيرًا إلى أن حلف الناتو حذّر الدنمارك من التهديد الروسي للجزيرة على مدار 20 عامًا.

جائزة نوبل و"مجلس السلام"

وفيما يخص جائزة نوبل للسلام، صرّح ترامب بأنه "لا يهتم بالجائزة"، رغم تقديره لترشيح زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، له خلال زيارتها الأخيرة للبيت الأبيض.

ووجّه ترامب انتقادًا مبطنًا لآلية منح الجائزة قائلًا: "إذا كان أي شخص يعتقد أن النرويج لا تسيطر على جائزة نوبل فهو يمزح. لا يهمني ما تقوله النرويج، ما يهمني هو إنقاذ الأرواح".

وفي سياقٍ متصل، كشف ترامب أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" المخصصة لحل النزاعات العالمية، مؤكدًا بقوله: "لقد تمت دعوته".

فرنسا والاحتياطي الفيدرالي



وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، صعّد ترامب من لهجته تجاه باريس، مهددًا بفرض تعريفة جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، متوقعًا في الوقت ذاته انضمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مبادرة "مجلس السلام".

واختتم ترامب تصريحاته بالتطرق إلى الشأن المالي المحلي، مؤكدًا أنه حسم قراره بشأن قيادة البنك المركزي الأمريكي، بقوله: "أعرف تمامًا من أريد أن يكون رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".