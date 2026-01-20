قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من بريطانيا علي تصريحات ترامب بشأن قاعدة دييجو جارسيا في موريشيوس
شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: يجب أن نحصل على جرينلاند.. ودعوت بوتين للانضمام إلى مجلس السلام

ترامب
ترامب
البهى عمرو

كشفت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق سلسلة من التصريحات قبيل مغادرته مدينة ميامي بولاية فلوريدا، شملت ملفات السيادة على جزيرة جرينلاند، والعلاقات مع روسيا وفرنسا، بالإضافة إلى موقفه من جائزة نوبل ورئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد ترامب، عزم الولايات المتحدة مناقشة مسألة ضم جزيرة "جرينلاند" خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، مشددًا على ضرورة إنجاز هذا الأمر.

وقال ترامب للصحفيين: "لا أعتقد أنهم سيعارضون كثيرًا، يجب أن نحصل عليها"، معتبرًا أن الدنمارك "لا يمكنها حماية الجزيرة".

وأضاف ترامب: "الدنمارك شعب رائع والقادة أناس طيبون، لكنهم لا يذهبون إلى هناك، حتى إن ذهاب قارب إلى هناك قبل 500 عام ثم مغادرته لا يمنح حق ملكية العقار"، مشيرًا إلى أن حلف الناتو حذّر الدنمارك من التهديد الروسي للجزيرة على مدار 20 عامًا.

جائزة نوبل و"مجلس السلام"

وفيما يخص جائزة نوبل للسلام، صرّح ترامب بأنه "لا يهتم بالجائزة"، رغم تقديره لترشيح زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، له خلال زيارتها الأخيرة للبيت الأبيض.

ووجّه ترامب انتقادًا مبطنًا لآلية منح الجائزة قائلًا: "إذا كان أي شخص يعتقد أن النرويج لا تسيطر على جائزة نوبل فهو يمزح. لا يهمني ما تقوله النرويج، ما يهمني هو إنقاذ الأرواح".

وفي سياقٍ متصل، كشف ترامب أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" المخصصة لحل النزاعات العالمية، مؤكدًا بقوله: "لقد تمت دعوته".

فرنسا والاحتياطي الفيدرالي


وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، صعّد ترامب من لهجته تجاه باريس، مهددًا بفرض تعريفة جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، متوقعًا في الوقت ذاته انضمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مبادرة "مجلس السلام".

واختتم ترامب تصريحاته بالتطرق إلى الشأن المالي المحلي، مؤكدًا أنه حسم قراره بشأن قيادة البنك المركزي الأمريكي، بقوله: "أعرف تمامًا من أريد أن يكون رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".

دونالد ترامب ترامب جزيرة جرينلاند

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

وزارة التضامن

التضامن تطلق جائزة شركاء التنمية السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

جاني من اللقاء

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

