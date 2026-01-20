قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من بريطانيا علي تصريحات ترامب بشأن قاعدة دييجو جارسيا في موريشيوس
شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس

مبني الأنروا في القدس المحتلة
مبني الأنروا في القدس المحتلة
القسم الخارجي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تواجه «هجوماً غير مسبوق»، في أعقاب تنفيذ السلطات الإسرائيلية عمليات هدم داخل مقرها في القدس المحتلة، في خطوة اعتبرتها الوكالة تصعيداً خطيراً يستهدف وجودها وعملها الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الأونروا، في بيان رسمي، أن قوات إسرائيلية اقتحمت محيط المقر ونفذت عمليات هدم طالت منشآت تابعة لها، رغم تمتعها بوضع قانوني محمي بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، محذّرة من أن هذه الإجراءات تهدد قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.

تصعيد غير مسبوق

ووصفت الوكالة ما جرى بأنه تطور خطير في سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة ضدها، مؤكدة أن عمليات الهدم داخل مقر تابع للأمم المتحدة تمثل سابقة خطيرة، وانتهاكاً واضحاً لامتيازات وحصانات المنظمات الدولية.

وقالت الأونروا إن ما تتعرض له لا يقتصر على التضييق الإداري أو الحملات السياسية، بل بات يشمل إجراءات ميدانية مباشرة تهدف إلى تقويض وجودها على الأرض، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة، أزمة إنسانية غير مسبوقة.

القدس المحتلة تحت الضغط

يأتي هذا التطور في سياق سياسة إسرائيلية أوسع تستهدف الوجود الفلسطيني والمؤسسات الدولية في القدس الشرقية، حيث تتزايد عمليات الهدم والإخلاء القسري، إلى جانب القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية.

وتؤكد مؤسسات حقوقية أن استهداف مقر الأونروا في القدس يندرج ضمن محاولات إسرائيلية متكررة لتقليص دور الوكالة، التي تمثل شرياناً أساسياً للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

ردود فعل دولية مرتقبة

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دولية واسعة، في ظل مطالبة الأونروا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية مقراتها وموظفيها، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وشددت الوكالة على أن أي مساس بعملها سيؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين، محذّرة من أن تقويض خدماتها في القدس الشرقية قد يفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ويزيد من حدة التوتر في المدينة المحتلة.

ويرى مراقبون أن الهجوم على مقر الأونروا في القدس يعكس توجهاً إسرائيلياً متصاعداً لإعادة رسم دور الوكالة، أو تقويضه بالكامل، في إطار الصراع السياسي والقانوني الأوسع حول قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واختتمت الأونروا بيانها بالتأكيد على أن استهداف مؤسسة أممية لا يهدد فقط عملها، بل يقوّض منظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، داعية الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام الحصانة الدولية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. 

الأونروا القدس الاحتلال غزة القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

ترشيحاتنا

العرائس

تفاصيل الملتقى العربي لفنون العرائس.. 10 عروض في 3 أيام

العرائس

غدا افتتاح الدورة الـ5 لملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

صورة ارشيفية

برنامج الأغذية العالمي: الوضع الغذائي في قطاع غزة شديد الهشاشة

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد