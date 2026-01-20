ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق الذي اندلع بمركز تسوق في مدينة "كراتشي" الباكستانية إلى 26 شخصا.



ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية، في نسختها الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ عن السلطات قولها "إن 75 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين".. مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة حتى يتم العثور على جميع المفقودين، وذلك وسط مخاوف من خطر انهيار مبنى "جول بلازا" في مدينة "كراتشي".



وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد أعرب عن حزنه العميق إزاء وقوع الحادث، وأصدر توجيهاته للسلطات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.



وشدد شريف على ضرورة تقديم كل مساعدة ممكنة للتجار المتضررين، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، كما أعرب عن تضامنه مع أسر الضحايا.