كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
التضامن تطلق جائزة شركاء التنمية السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة جائزة سنوية تحت عنوان "شركاء التنمية"، وذلك لتكريم شركاء الوزارة من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتأتي الجائزة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لدعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة،حيث تستهدف الجائزة تقدير مؤسسات المجتمع الأهلي التي تظهر تأثيرًا تنمويًا ملموسًا وإيجابيًا على المجتمع من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساهم بفاعلية في تنفيذ برامج ومبادرات الوزارة.

وتتولى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الرعاية الأساسية للجائزة،بالإضافة إلى دعودة العديد من الكيانات الاعتبارية التي تمتلك أذرع تنموية قوية للمساهمة كشركاء ورعاة رسميين.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الفئة الأولي "جائزة شركاء التنمية للمؤسسات"، والتي ستقدم لأكثر مؤسسات المجتمع الأهلي مساهمة في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، حيث تم وضع تصنيف لفئات تلك المؤسسات بناء على معايير موضوعية سواء بقيمة مركزها المالي أو عدد المستفيدين من أنشطتها، وذلك على النحو التالي:

-  الفئة الأولي لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتجاوز ميزانيتها 50000000 جنيه

-  الفئة الثانية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتراوح ميزانيتها من 5000000 جنيه إلي 50000000 جنيه

-  الفئة الثالثة لمؤسسات المجتمع الأهلي التي لا تتجاوز ميزانيتها 5000000 جنيه

أما الفئة الثانية من الجائزة، فهي "جائزة الإبداع" والتي تقدم للأفراد الذين أحدثوا تأثيرًا ملموسًا وساهموا في تطوير العمل الأهلي بمصر، سواء بمبادراتهم الفردية الأهلية أو المساهمة البارزة في نجاح برامج الوزارة ومبادراتها أو المشاركة بالعمل داخل إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي.

وتمنح كل فئة من فئات المؤسسات ثلاث جوائز ، بالإضافة إلى جائزة الإبداع الفردية، بإجمالي عشر جوائز سنويًا، تقدر بإجمالي قيمة 5 ملايين جنيه يتم تقديمها من خلال الرعاة والشركاء الداعمين.

ويمكن للمؤسسات الاشتراك من خلال الرابط التالي :" https://nominee.moss.gov.eg/NgoAward/FormData"، والذي يسمح لكافة مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة بالتسجيل والاشتراك في الحصول على الجائزة، وتقديم البيانات الخاصة بطبيعة عملها وتغطيتها الجغرافية وبرامجها السابقة وأعداد المستفيدين، وكذلك الهيكل الإداري والتنظيمي لها، وسيتم الإعلان عن ماهية الجائزة وآلية التقديم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وعن طريق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

وتتكون لجنة التحكيم من نخبة متخصصة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع الأهلي، حيث يترأسها  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والدكتور عصام العدوي ممثل عن مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور خالد عبد الفتاح استشاري  المتابعة والتقييم والبحوث بالوزارة، وذلك للإشراف على وضع المعايير التفصيلية للجائزة والضوابط التي تحددها لاختيار الفائزين، ويعهد لتلك اللجنة تحديد القيمة المالية لكل جائزة وفقا لتصنيف المؤسسات.

التضامن الاجتماعي الأهلي

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

مصطفي شوبير

إيوبي نجم نيجيريا يكشف تفاصيل حوار مع مصطفى شوبير

دونجا

أحمد حسن: فرص لحاق عبدالله السعيد ودونجا بمباراة المصري في الكونفدرالية ليست كبيرة

ديانج

تقرير إسباني: نادي فالنسيا مهتم بالتعاقد مع أليو ديانج

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

