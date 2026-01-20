للرزق وفك الكرب.. دعاء أول شعبان 2026

يبحث المسلمون عن دعاء أول شعبان ودعاء الرسول عند استقبال شهر شعبان الذي يبدأ اليوم الثلاثاء بعد استطلاع الهلال حيث أعلنت دار الافتاء المصرية أول أمس أن الإثنين هو المتمم لشهر رجب و الثلاثاء هو أول شعبان2026 .

بداية شهر شعبان اليوم ودعائه

يبدأ اليوم الثلاثاء أول أيام شهر شعبان، ومع بداية الشهر الهجري الجديد يفضل أن نقول الدعاء الذي ورد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: «اللَّهمَّ أهلِلهُ علَينا باليُمنِ والإيمانِ والسَّلامَةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ» [أخرجه الترمذي].

دعاء أول شعبان 2026

«اللهم بارك لنا فى شعبان، وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلاً»، وأفضل أدعية استقبال شهر شعبان: «اللهم اجعل شهر شعبان شهر خيرٍ ورحمة، واجعله شهرًا تُرفع فيه الأعمال وتُغفر فيه الذنوب».

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

يحتفل المسلمون بليلة النصف من شعبان 2026 هذا العام بين ليلة الإثنين 2 فبراير وليلة الثلاثاء 3فبراير 2026، ويتم الاحتفال بها بين يوم 14 ويوم 15 شعبان، حيث تبدأ هذه الليلة المباركة بدءًا من غروب الشمس في يوم 14 شعبان وتنتهي عند شروق الشمس في يوم 15 شعبان.

دعاء أول يوم في شعبان

يا رب نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

يا رب اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

يا رب إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا.

يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.

أعوذ بك يا رب من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم.

يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

يا رب تول أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك.

ما هو دعاء أول شعبان؟

-اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فراق غالي، ولا استمرار مرض لقريب.

- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وأعنا اللهم على صيامه وقيامه يا رب العالمين.

- يا رب إن هذا هلال شهرٍ وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الإحسان، فاجعله اللهم هلال بركاتٍ وسعاداتٍ كاملة الأمان والغفران والرضوان وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان وحاميةً من أذى.

- سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي اغفر لي إنك خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك.

- اللهم أني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني، وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.

دعاء الرزق في شعبان

- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.

- يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

دعاء قضاء الحاجة في شعبان

- رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.

- اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر.

- اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.