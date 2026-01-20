قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
ديني

5 أعمال في شهر شعبان اغتنمها الآن .. علي جمعة يكشف عنها

شهر شعبان
شهر شعبان
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا نستعد في شهر شعبان لاستقبال شهر رمضان، ولا ننسى أن شعبان شهرٌ مباركٌ كذلك؛ ففيه تُرفع الأعمال إلى الله تعالى.

وأضاف جمعة، في منشورله عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن النبي ﷺ كان يُكثر من الصيام في شعبان، حتى سأله الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهرٍ من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال ﷺ: «ذاك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم» [أحمد والنسائي].  

وقد كان سلفنا الصالح ينشغل برمضان طوال السنة، ومن ذلك ما ورد عن معلّى بن الفضل أنه قال: «كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون ستة أشهر أن يتقبله منهم».
وقال يحيى بن أبي كثير: « كان من دعائهم: اللهم سلِّمني إلى رمضان، وسلِّم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلًا».

فما السبيل للاستعداد لاستقبال شهر رمضان؟ وما وظائف وأعمال شهر شعبان، يمكننا أن نستعد لاستقبال رمضان بعدة أمور، منها: تنظيم اليوم والعودة إلى تقسيمه إلى يومٍ وليلة، والتدرّب على الصيام، والتلاوة، والقيام، والذكر، والدعاء، وغير ذلك من العبادات والطاعات.

ولعل اتباع هدي النبي ﷺ بالإكثار من الصيام في شعبان يُيسِّر على المسلم صيام رمضان؛ إذ إن شعبان يسبق رمضان مباشرة، فيقاربُه في أحواله، ويُعوِّد النفس على الطاعة.

ومن الأمور المهمة للاستعداد للشهر المعظّم: الاهتمام بالقرآن الكريم؛ تلاوةً ومدارسةً، ومحاولة زيادة الوِرد، أو ختم المصحف في شعبان؛ لتيسير قراءته وختمه في رمضان. وقراءة القرآن عبادة عظيمة تُعين المسلم على سائر العبادات، وتُنير قلبه وتشرح صدره؛ فلا ينبغي للمسلم أن يتركها، أو أن يقتصر عليها في رمضان فقط، بل يزيد منها فيه اغتنامًا للنفحات.

ولا ننسى أن نذكر بأهم ما يعين على ذلك كله، ألا وهو ذكر الله عز وجل؛ فقد ورد الحث على الذكر في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ. فمن القرآن قوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ}، وقوله سبحانه: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}.  

ويقول رسول الله ﷺ نصيحةً عامة: «لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» [أحمد].  

فبذكر الله يُعان المؤمن على كل ما أراد أن يُقبل به على ربه عز وجل.

كما نؤكد أهمية الإعداد والاستعداد لهذا الشهر الفضيل؛ فإن من أراد تحصيل شيءٍ استعد له، ومن أراد النجاح ذاكر، ومن أراد أن يغتنم هذا الشهر الكريم أحسن الاستعداد له.

ولقد ذمَّ الله أقوامًا زعموا أنهم أرادوا أمرًا، ولكنهم لم يُعدّوا له، فقال تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ}.  

نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الاستعداد لرمضان.  

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعاد مكاوي

في ذكرى رحيلها ..سعاد مكاوي "أميرة المونولوج" بين التألق الفني ونهاية هادئة

سعاد مكاوي

في ذكرى ملكة المونولوج.. قصة سعاد مكاوي وأزواجها الثلاثة

مسلسل لعبة قلبت بجد

مسلسل لعبة وقلبت يتصدر التريند مؤشر البحث جوجل

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

