وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية

المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية
المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية
عبدالصمد ماهر

عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المعنية بصياغة معايير النماذج القياسية للبحوث، وذلك بحضور الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس، والدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى، بهدف اقتراح صياغات تنظيمية موحدة للنماذج ذات الصلة بإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، بما يضمن تحقيق الاتساق القانوني والعلمي، وحماية حقوق المشاركين في الدراسات البحثية.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن المجلس قرر تشكيل هذه اللجنة التي تضم نخبة من الخبراء الممثلين عن اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المعايير المقترحة تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والالتزام الأخلاقي، إلى جانب تيسير الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة البيئة البحثية في مصر.

وأكد «وديع» أن المجلس، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، يتبنى هذا الجهد بوصفه خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات البحثية الوطنية مع المعايير الدولية، ودعم ثقة المؤسسات البحثية والجهات الرقابية، وكذلك الشركاء المحليين والدوليين، في منظومة البحوث الطبية الإكلينيكية المصرية.

مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أهمية إعداد هذه المعايير والنماذج القياسية، باعتبارها استجابة مباشرة لمخرجات الندوة التي نظمها المجلس خلال الشهر الماضي.

وقد ترأست اجتماع اللجنة الدكتورة عزة صالح، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس وعضو المجلس الأعلى ممثلةً عن المعاهد البحثية، بحضور السادة أعضاء اللجنة وممثلي الأمانة العامة للمجلس.

وتُعد هذه اللجنة هي اللجنة الخامسة التي يشكلها المجلس، وذلك بعد كل من: لجنة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة مها الرباط، ولجنة إعداد ومراجعة المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث برئاسة الدكتور أحمد شقير، ولجنة المعامل المركزية والتقنيات الطبية والحيوية المتقدمة برئاسة اللواء الدكتور طارق النجدي، ولجنة تقنيات الذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتورة وفاء عبد العال، ويأتي ذلك طبقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المصري رقم (214) لسنة 2020، بهدف تنفيذ ما ورد بالقانون، ودعم الاختصاصات الأصيلة للمجلس في إصدار اللوائح والضوابط والمعايير، بعد موافقة المجلس الأعلى، بما يحقق حوكمة المنظومة البحثية وضبط أدائها وفقًا للمقتضيات والاعتبارات المعتمدة.

مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية البحوث الطبية الإكلينيكية معايير النماذج القياسية المعايير الدولية

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

لجنة الصناعة بـ مجلس النواب

صناعة النواب توافق على منحة لتطوير صناعة السيارات الخضراء بقيمة 10مليون دولار

لجنة النقل

منحة يابانية لتوفير أحدث سفينة دعم غوص لقناة السويس.. رئيس نقل النواب: إضافة نوعية للأسطول المصري

مجلس النواب

تشريعية النواب تقر 8 اتفاقيات دولية في أول اجتماعاتها

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

