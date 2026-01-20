لإعادة تأهيلها وإطلاقها إلى بيئتها.. مركز أشتوم الجميل يستقبل 10 بجعات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن استقبال مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية المهاجرة التابع للوزارة عدد ١٠ بجعات قادمة من محافظات السويس وجنوب سيناء والإسماعيلية، لتقديم الرعاية الصحية والبيطرية اللازمة لها، وإعادة تأهيلها تمهيدًا لإطلاقها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت د.منال عوض، أن مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية المهاجرة قام بإعادة تأهيل ٩ بجعات، وتم إطلاقهم على عدة مراحل إلى بيئتهم الطبيعية بعد التأكد من جاهزيتهم، بعد عمليات إعادة التأهيل والرعاية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة لإنقاذ ورعاية وإعادة تأهيل الطيور المائية المهاجرة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والخاصة بحماية الحياة البرية والحفاظ على مسارات الهجرة الطبيعية للطيور.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة البيئة المكثفة خلال الفترة الماضية بالمحافظات الساحلية تم خلالها تنفيذ حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك، بالسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، بضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.