قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراات فانونية تجاه سيدة إدعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لإعادة تأهيلها وإطلاقها إلى بيئتها.. مركز أشتوم الجميل يستقبل 10 بجعات

بجعات
بجعات
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن استقبال مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية المهاجرة التابع للوزارة عدد ١٠ بجعات قادمة من محافظات السويس وجنوب سيناء والإسماعيلية، لتقديم الرعاية الصحية والبيطرية اللازمة لها، وإعادة تأهيلها تمهيدًا لإطلاقها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت د.منال عوض، أن مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية المهاجرة قام بإعادة تأهيل ٩ بجعات، وتم  إطلاقهم على عدة مراحل إلى بيئتهم الطبيعية بعد التأكد من جاهزيتهم، بعد عمليات إعادة التأهيل والرعاية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة لإنقاذ ورعاية وإعادة تأهيل الطيور المائية المهاجرة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والخاصة بحماية الحياة البرية والحفاظ على مسارات الهجرة الطبيعية للطيور.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة البيئة المكثفة خلال الفترة الماضية بالمحافظات الساحلية تم خلالها تنفيذ حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك، بالسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، بضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.

وزيرة التنمية المحلية مركز أشتوم الجميل بجعات محافظات السويس وجنوب سيناء والإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

المتهمين

سقوط اثنين من مروجى مخدر البودر بالقليوبية

فادي خفاجة

لحين صدور القرار.. التحفظ علي فادي خفاجة خلال جلسة استئنافه على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل

تحويلات مرورية

تحويلات مرورية لمدة 48 ساعة بمحور الشهيد بالقاهرة الجديدة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد